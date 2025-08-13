Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Başakşehir Viking maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

Başakşehir Viking maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başakşehir Viking maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak
UEFA, Konferans Ligi, Başakşehir, Viking, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi’nde heyecan dorukta. Başakşehir kendi sahasında Viking’i ağırlıyor. Başakşehir Viking maçı şifresiz canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler futbolseverlerin gündeminde.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Viking ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İlk maçta deplasmanda 3-1’lik avantaj yakalayan turuncu-lacivertliler, İstanbul’da taraftarının desteğiyle play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Başakşehir Viking maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte, şifresiz yayın bilgileri..

BAŞAKŞEHİR VİKİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir ile Viking arasındaki UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçı, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Sırp hakem Milos Milanovic’in yöneteceği maçta, yardımcı hakemler Milan Pasajlic ve Marko Djuricic, dördüncü hakem ise Andrija Stojanovic olacak.

Başakşehir Viking maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR VİKİNG MAÇI ŞİFRESİZ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Başakşehir-Viking maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak. 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşma yakından takip edilecek. 

İlk maçta Viking’e karşı 3-1’lik galibiyet elde eden Başakşehir, rövanş maçında da favori olarak görülüyor. 

Başakşehir Viking maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR-VİKİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Viking maçı, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Başakşehir Viking maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak - 3. Resim

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Brnic, Nuno da Costa

Viking: Klaesson, Heggheim, Baertelsen, Falchener, Bjornshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha

Kaynak: Türkiye Gazetesi

13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? Son dakika Kadıköy Bandırma seferlerinim akıbeti araştırılıyorSadece besin değil, şifa kaynağı! Uzmanı yararlarını tek tek anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? Son dakika Kadıköy Bandırma seferlerinim akıbeti araştırılıyor - Haberler13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? Son dakika Kadıköy Bandırma seferlerinim akıbeti araştırılıyorGelin Evi sunucusu kim oldu, ne zaman başlıyor? 9. sezon fragmanı yayınlandı - HaberlerGelin Evi sunucusu kim oldu, ne zaman başlıyor? 9. sezon fragmanı yayınlandıASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Polatlı, Çubuk... - HaberlerASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Polatlı, Çubuk...Football Manager 26 ne zaman çıkacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı - HaberlerFootball Manager 26 ne zaman çıkacak? Tanıtım fragmanı yayınlandıİzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberlerİzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?Rezan Epözdemir kimdir, ne ile suçlanıyor? Ünlü avukat adliyeye sevk edildi - HaberlerRezan Epözdemir kimdir, ne ile suçlanıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...