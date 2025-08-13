Başakşehir Viking maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Viking ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İlk maçta deplasmanda 3-1’lik avantaj yakalayan turuncu-lacivertliler, İstanbul’da taraftarının desteğiyle play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Başakşehir Viking maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte, şifresiz yayın bilgileri..

Başakşehir ile Viking arasındaki UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçı, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Sırp hakem Milos Milanovic’in yöneteceği maçta, yardımcı hakemler Milan Pasajlic ve Marko Djuricic, dördüncü hakem ise Andrija Stojanovic olacak.

İlk maçta Viking’e karşı 3-1’lik galibiyet elde eden Başakşehir, rövanş maçında da favori olarak görülüyor.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Brnic, Nuno da Costa

Viking: Klaesson, Heggheim, Baertelsen, Falchener, Bjornshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha