Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda yaşanan silahlı saldırı, Türkiye’yi yasa boğdu. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen olayda 9 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 1 öğretmen ve 8 öğrencinin bulunduğu açıklandı. İşte, Kahramanmaraş Valiliği basın açıklaması...

Kahramanmaraş okul saldırısı için yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmelere göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin 8. sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Şüphelinin çantasında silah ve mühimmatla okula geldiği, ardından sınıflara girerek rastgele ateş açtığı ifade edildi. Olayın ardından saldırganın hayatını kaybettiği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISI SON DAKİKA

Kahramanmaraş okul saldırısı sırasında saldırganın birden fazla sınıfa girdiği ve olayın kısa sürede büyük paniğe yol açtığı öğrenildi. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler hızla olay yerine sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 20 kişiden bazılarının tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Durumu ağır olan yaralıların ise Kahramanmaraş’taki hastanelerde tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği aktarıldı.

Olayın ardından hem adli hem de idari süreç başlatıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi. Ayrıca olayın tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla müfettişler görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın detaylarının aydınlatılması için geniş çaplı inceleme başlatıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin olarak İçişleri Bakanımız Sayın @mustafaciftcitr tarafından; olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 Mülkiye Başmüfettişi ile 4 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi olay yerine ivedilikle hareket etmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

15.04.2026 Çarşamba günü öğle saatlerinde Ayşer Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlerden 1'inin öğretmen, 3'ünün ise öğrenci olduğu tespit edilmiştir.

Yaralanan vatandaşlarımızın bir kısmının tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, diğer yaralılarımızın tedavileri ise Kahramanmaraş'taki hastanelerde devam etmektedir. Yaralılarımızın sağlık durumları yakından takip edilmektedir.

Olayın ilk belirlemelere göre, bir 8. sınıf öğrencisinin çantasında bulunan silahlar ve mühimmatla okula gelerek rastgele ateş açması sonucu gerçekleştiği anlaşılmıştır. Olayı gerçekleştiren şüphelinin öldüğü tespit edilmiştir.

Olayın aydınlatılması amacıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Olayın idari yönden incelenmesi amacıyla başmüfettişler görevlendirilmiştir. Soruşturma süreçleri Bakanlıklarımız ve Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir.

Milletimizi derinden üzen bu menfur saldırıdan etkilenen vatandaşlarımızın sağlık durumları yakından takip edilmekte olup, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; eğitim camiamız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın açıklaması! Kahramanmaraş okul saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti

MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

"8’i öğrenci biri öğretmen 9 vefatımız var. 13 yaralımız var, 6’sı yoğun bakımda 3’ünün durumu kritik. Saldırgan 8. sınıf öğrencisi 14 yaşında. Kahramanmaraş’ta eğitime 2 gün ara veriyoruz. Cumhurbaşkanımızı anbean bilgilendiriyoruz.”

