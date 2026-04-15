Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırı Türkiye gündemine oturdu. Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada olayın detayları ve yaralıların durumu kamuoyuyla paylaşıldı. Yaşanan olayın ardından “Siverek okul saldırısında ölen var mı?” sorusu cevap buldu.

Siverek okul saldırısında ölen var mı sorusu gündemin merkezine yerleşirken olayın faili olarak belirlenen kişinin okulun eski öğrencisi olduğu açıklandı. 2007 doğumlu olduğu ifade edilen saldırganın, sabah saatlerinde okula girerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtığı bildirildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırı sonrası yapılan açıklamalara göre olayda hayatını kaybeden olmadı. Saldırıda toplam 16 kişi yaralanırken, yaralılar arasında öğretmenler, öğrenciler, bir polis memuru ve bir okul çalışanı yer aldı.

Yaralıların büyük bölümünün sağlık durumunun iyi olduğu, bazı kişilerin ise tedbir amaçlı farklı hastanelere sevk edildiği bildirildi.

ŞANLIURFA LİSE SİLAHLI SALDIRIYA DAİR VALİ ŞILDAK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak olayın ardından yaptığı açıklamada saldırının okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Saldırganın pompalı tüfekle okul binasına girerek rastgele ateş açtığını belirten Şıldak, güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında şahsın kendi hayatına son verdiğini ifade etti. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını vurgulayan Şıldak, hem adli hem de idari süreçlerin başlatıldığını ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü açıkladı.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Yaşanan olayın ardından söz konusu okulda eğitime ara verildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin psikolojik olarak desteklenmesi amacıyla eğitim faaliyetlerine 4 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

