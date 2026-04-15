AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş’ta ortaokulda gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Özdemir “Diğer sınıfta ders veren öğretmen arkadaşlarımıza sorabildim. Girdiği sınıfta durumun çok iyi olduğunu söyleyemem. Ama okula nasıl girdi şu anda onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim” dedi.

Dün Şanlıurfa’da bir lisede dün gerçekleşen silahlı saldırının ardından bugün de Kahramanmaraş’ta bir silahlı saldırı gerçekleşti. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda yaralıların ve can kaybının olduğu açıklandı.

“SINIFA GİRMİŞ”

Korkunç saldırı sonrası çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, açıklamalar yaptı.

Bildiğimiz sadece sınıfa girdiği. Yaralı çocuklarımız da var ölen çocuklarımız da. İçeriğiyle ilgili ya da eylemi niye yaptı, nasıl yaptı, önceki öğrenci miydi onlarla ilgili bilgimiz yok. Şu anda sadece acil bir şekilde yaralı onları sevk çalışması var. Alana da yaklaşamıyoruz şu anda. Sadece diğer sınıfta ders veren öğretmen arkadaşlarımıza sorabildim, onlardan bir haber almak istedim. Onlar sadece bir sınıfta olduğunu, diğer sınıflara girmediğini, kendilerinde de bir şey olmadığını söylediler. Girdiği sınıfta durumun çok iyi olduğunu söyleyemem.

Kahramanmaraş'ta ortaokuldaki silahlı saldırıya dair yeni detaylar! AK Partili Vekil açıkladı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir kendisine sorulan sorulara ise şu cevapları verdi:

“ÖĞRENCİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER”

Sayın Vekil peki saldırgan bu okulun öğrencisi mi, bir öğrenci yakını mı, buna ilişkin bir not var mı?

Net bilmemekle birlikte öğrencisi olduğunu söylediler, oradaki veliler ama bu teyit edebileceğimiz bir bilgi değil henüz.

“OKULA NASIL GİRDİ BİLİNMİYOR”

Okulun dışında başlayan silah sıkma eylemi var. Sonra okuldan bahçeye nasıl giriyor? Kapıda güvenlik yok mu? Güvenlik bu çocuğu nasıl içeriye almış? Hadi içeriye girdi oradan okulun içine nasıl girmiş?

Şöyle korku saldığı için, ateş ettiği için kalmış olabilirler. Yoksa orada güvenlik var. Ama okula nasıl girdi şu anda onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Güvenlik var ve izin verilmiş değil fakat ateş ettiği için bir korku salmış diye düşünüyoruz.

Yaralı ya da ölenler arasında güvenlik var mı?

Güvenlik yok.

“ÇOK KOLAY GİRİLEBİLECEK BİR OKUL”

Nasıl oluyor da silahı temin edebiliyorlar?

Evet. Yani toplumun değişen değerleri, değer yargılarına göre, yasaların da ona göre yeniden el alınması gerekir. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama bu okul şehrin çok böyle işlek, konutların çok yoğun olduğu, iletişimi çok kolay olabilecek. İyi de bir okul. Eğitim olarak da çocukları başarılı bir okul. Yani hiç tahmin edilemeyecek bir şey bu.

İKİ SINIFA GİRMİŞ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıda 3'ü öğrenci, biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını, silahlı saldırganın 8. sınıf öğrencisi olduğu ve okula çantası içinde 5 silah ve 7 şarjörle geldiğini, iki sınıfa girdiğini belirtti.

