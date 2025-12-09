Bayern Münih ile Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya! Bayern Münih Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli olurken muhtemel ilk 11'de açıklandı.

Şampiyonlar Ligi grup etabının kritik maçlarından biri bu akşam ekranlara gelecek. Bayern Münih Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, nerede izlenir merak ediliyor. Futbolseverler büyük karşılaşma için geri sayıma başladı.

Bayern Münih Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı dorukta!

BAYERN MÜNİH SPORTING LISBON MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan bu hafta Bayern Münih ile Sporting Lisbon arasında oynanacak karşılaşmayla devam edecek. Bayern Münih Sporting Lisbon maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Allianz Arena’da oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor.

Bayern Münih Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı dorukta!

BAYERN MÜNİH SPORTING LISBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Sporting Lisbon maçı 9 Aralık Salı günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle bu akşam 20.45’te başlayacak. Bayern Münih Arsenal karşısında yaşadığı mağlubiyeti unutrturmayı hedeflerken Sporting Lisbon, Club Brugge’e karşı aldığı farklı galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak.

Bayern Münih Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı dorukta!

BAYERN MÜNİH SPORTING LISBON MUHTEMEL 11

Bayern Münih: Manuel Neuer, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Lovro Karl, Serge Gnabry, Harry Kane



Sporting Lisbon: Rúben Silva, Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Eduardo Quaresma, Ruben Mangas, Morten Hjulmand, João Simões, Blopa, Afonso Santos, Marcus Araújo, Luis Suárez

İLGİLİ HABERLER SPOR Samsunspor-AEK maçına Fransız hakem

Haberle İlgili Daha Fazlası