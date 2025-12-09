UEFA Konferans Ligi'nin 5'inci haftasında Samsunspor ile Yunanistan temsilcisi AEK arasında oynanacak maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Fransa'dan Ruddy Buquet olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Mathieu Vernice, AVAR'da ise Elisa Daupeux görev alacak.

