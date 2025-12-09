Anadolu Ajansı
Samsunspor-AEK maçına Fransız hakem
UEFA Konferans Ligi'nin 5'inci haftasında Samsunspor ile Yunanistan temsilcisi AEK arasında oynanacak maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.
- Karşılaşma 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda başlayacak.
- Pignard'ın yardımcı hakemleri Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski olacak.
- Dördüncü hakem Ruddy Buquet olacak.
- VAR koltuğunda Mathieu Vernice görev alacak.
Samsunspor ile Yunanistan ekibi AEK arasında 11 Aralık Perşembe günü yapılacak UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında Fransız hakem Jeremie Pignard görev yapacak.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Fransa'dan Ruddy Buquet olacak.
Müsabakada VAR koltuğunda Mathieu Vernice, AVAR'da ise Elisa Daupeux görev alacak.
