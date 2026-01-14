Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, 2026 yılında askerlik görevini bedelli olarak yerine getirecek yükümlüler tarafından yakından takip ediliyor. MSB'nin yayımladığı "2026 Yılı Bedelli Askerlik Celp ve Sevk Duyurusu" ile sınıflandırma sonuçları, sevk dönemleri ve bedelli askerlik yerlerinin sorgulanacağı tarih netleşti. e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemleri için geri sayım başladı.

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için başvuru ile ödeme işlemlerini tamamlayan yükümlüler, 2026 yılında askerlik sürecine dahil olacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvim sonrasında "bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, askerlik yerleri nasıl sorgulanacak" soruları gündeme geldi. MSB’nin sınıflandırma ve celp-sevk planlamasına ilişkin duyurusu, 2026 bedelli askerlik sürecine dair merak edilen detayları da büyük ölçüde netleştirdi.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Milli Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı 2026 yılı askerlik planlamasına göre, bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Bu tarihten itibaren yükümlüler, askerlik yapacakları birlik ve sevk bilgilerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte askerlik yerleri de kesinleşmiş olacak. MSB, sonuçların e-Devlet sistemi ile askerlik şubeleri aracılığıyla duyurulacağını bildirdi. 22 Ocak 2026 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten sonra bedelli askerlikten vazgeçen yükümlülerin yeniden bedelli askerlik başvurusu yapamayacağı da vurgulandı.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına endeksli olarak her yıl güncelleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı ilk 6 ayına ilişkin “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi doğrultusunda bedelli askerlik tutarı 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SINIFLANDIRMA SONUCU NASIL SORGULANIR?

Er adayları, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. T.C. kimlik numarası ve Şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar, sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecek.

