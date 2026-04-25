Bekçi alımı 2026 süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliği sonrası başvuru şartları ve alım takvimi yeniden gündeme geldi. Adaylar, güncellenen bekçilik kriterlerini araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemelerle birlikte çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru şartlarında değişikliğe gidildi. Özellikle yaş, eğitim ve görev tanımına ilişkin yapılan güncellemeler sonrası, 2026 bekçi alımı sürecine dair beklentiler de artmış durumda.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2026 yılı bekçi alımı için henüz Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir başvuru takvimi açıklanmadı. Ancak 9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği sonrası, yeni bir alım sürecinin hazırlık aşamasında olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle gözler önümüzdeki dönemde yapılacak resmi duyurulara çevrilmiş durumda.

Geçmiş yıllardaki alım süreçleri incelendiğinde, bekçi alımlarının genellikle yıl içerisinde belirli dönemlerde ilan edildiği görülüyor. Bu kapsamda 2026 yılı içinde de yeni bir ilan yayımlanması beklenirken, adayların Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı’nın resmi kanallarını takip etmeleri önem taşıyor.

2026 BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI

9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte bekçilik mesleğine giriş koşullarında güncellemeye gidildi. Özellikle yaş, eğitim, askerlik ve ikamet şartlarına ilişkin kriterler yeniden netleştirilirken, adayların taşıması gereken niteliklerde kapsamlı bir çerçeve çizildi. Buna göre başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve en az lise veya dengi bir okuldan mezuniyet şartını sağlaması gerekiyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte yaş kriteri de değişti. Adayların sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olma şartı korunurken, başvuru yapılacak ilde son bir yıl ikamet etmiş olma şartı da devam ediyor.

Bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenirken, gerekli durumlarda valilik onayıyla bu süre 56 saate kadar çıkarılabilecek. Bekçilerin görev saatleri ağırlıklı olarak gece saatlerini kapsarken, olağanüstü durumlarda farklı zaman dilimlerinde de görev verilebilecek. Ayrıca şüpheli durumlarda kişilerin üzerinin aranmasına ilişkin düzenlemede Çarşı Ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Usul Ve Esasları İle Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 4'te,

"Durdurulan kişi üzerinde veya aracında silah ya da kendisinin veya başkasının yaşamını tehlikeye sokabilecek bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkasına zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiler üzerinde yoklama suretiyle el ile dıştan kontrol yapabilir. Araçlarda ise aracın dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilir. Bu amaçla üst ve araç araması yapılamaz." olarak açıklandı.

