Belediye Meclisi üyeleri maaş değil huzur hakkı alıyor

Belediye Meclis üyeleri maaş alır mı? Belediye Meclisi üyelerinin aldığı ödemelerin niteliği ve miktarı 5393 sayılı Kanunun 32. maddesiyle belirleniyor. Geleneksel maaş sisteminden farklı olarak üyeler toplantı başına huzur hakkı alıyorlar. Peki Belediye Meclisi üyeleri ne kadar huzur hakkı alıyor?

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ MAAŞ ALIR MI?

Belediye Meclisi üyelerinin ödemeleri, 5393 sayılı Kanunun 32. maddesi çerçevesinde şekillenmektedir. Meclis başkanı ve üyeleri, katıldıkları her toplantı için belirlenen bir huzur hakkı alırlar. Bu ödeme, geleneksel maaş sisteminden farklı olarak, toplantı başına ödenen bir tutardır.

Meclis üyelerine verilen huzur hakları, belediye başkanının aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birini geçmemektedir. Bu miktar, belediye meclisi tarafından belirlenir. Ancak huzur hakkı ödenecek gün sayısı, belirli kurallara tabidir. Örneğin, 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı günü sayısını aşamaz ve aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ NE KADAR HUZUR HAKKI ALIYOR?

Huzur hakkı miktarı, belediyenin nüfusuna göre değişkenlik gösterir. Örneğin, 2024 yılı için nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde huzur hakkı tutarı 611,05 TL iken, nüfusu 2.000.001'den fazla olan belediyelerde 1963,72 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Örnekler üzerinden değerlendirildiğinde, bir meclis üyesinin alacağı huzur hakkı miktarı toplantı sayısı ve belediyenin nüfusuna bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, 50 bin nüfuslu bir ilde bir meclis üyesi bir ayda 10 toplantıya katılırsa, alacağı huzur hakkı 864*10=8 bin 640 TL olacaktır.

Ancak bu ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, gerçek alınacak net tutar bu kesintilerden sonra belirlenecektir.