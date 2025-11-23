Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Kadroda kimler eksik, kimler cezalı ve sakat merak edilirken Beşiktaş Samsunspor ilk 11 belli oldu!

Siyah-beyazlılar, milli araya moralli girmişti ancak iç sahada son iki maçını kaybetmiş olmanın baskısını da üzerinde taşıyor. Tüpraş Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak mücadele öncesi hem kadrolar hem de eksikler belli oldu. Gözler Beşiktaş Samsunspor ilk 11 maç kadrosuna çevrildi.



BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR İLK 11 BELLİ OLDU!

Beşiktaş ilk 11: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham.

Samsunspor Muhtemel ilk 11: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Soner, Musaba, Marius.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş’ta 4 önemli eksik bulunuyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü bugünkü maçta forma giyemiyor. Sakatlığı devam eden Necip Uysal ile Mustafa Erhan Hekimoğlu kadroda yer alamayacak.

Bel bölgesindeki ağrı nedeniyle özel tedavi programında bulunan Rafa Silva da riske edilmeyecek. Öte yandan sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu takıma dönerken, Uduokhai kart sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Samsunspor maçı bugün saat 17.00’de başlayacak. Siyah-beyazlılar iç sahada üst üste kaybettikleri iki maçın ardından taraftarı önünde kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Samsunspor ise 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek için sahada olacak.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Antalyaspor maçında cezası nedeniyle kulübede yer alamayan Sergen Yalçın, bugünkü mücadeleyle birlikte yeniden takımının başında olacak.

BETÜL TOKKAN

