Beyaz Futbol ne zaman başlıyor? Yayın tarihi gündemde
Futbolu yakından takip edenlerin uzun süredir izlediği spor programlarından biri olan Beyaz Futbol, yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Beyaz Futbol ne zaman başlıyor? sorusu sosyal medya ve arama motorlarında sık sık aratılıyor.
Beyaz Futbol programının yeni sezon tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Futbolseverler, sevilen programın ne zaman başlayacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.
BEYAZ FUTBOL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Şu an için Beyaz Futbol'un yayın tarihi ile ilgili resmi açıklama yapılmamıştır. Ancak Ağustos ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor.
Kısa süre içinde futbolseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Beyaz Futbol, 2025-2026 sezonuna geri sayım sürüyor. Yaz sezonunun sona ermesiyle beraber yeni bölümleriyle ekrana gelmesi beklenen program, futbol gündeminin nabzını tutacak.
BEYAZ FUTBOL HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Beyaz Futbol, Beyaz TV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Futbolun gündemine yön veren konuları konuşan program, özellikle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekiyor.
Beyaz Futbol hangi kanalda? sorusunun cevabı Beyaz TV‘dir.