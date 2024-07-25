Beylikdüzü ile Söğütlüçeşme arası İstanbulkart metrobüs ücreti 29.68 TL'ye çıktı

UKOME toplantısında sonra 25 Temmuz günü İstanbul'da akbil ücretleri zamlandı. Sıklıkla kullanılan araçlardan biri olan metrobüste Beylikdüzü ile Söğütlüçeşme arası kaç TL merak edilirken 2024 yılında yeni zamlı İstanbulkart fiyatları belirlendi.

Elektronik kart tek geçişlik bilet 25 liradan 28,25 liraya, iki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya çıkarken bugün aylık abonman akbil ücretleri de belli oldu.

METROBÜS BEYLİKDÜZÜ - SÖĞÜTLÜÇEŞME ARASI AKBİL KAÇ TL OLDU?

Metrobüs hattının ilk durağından son durağına kadar gidilmesi halinde İstanbulkart'tan alınacak miktar 29.68 TL olurken, öğrenciler için ücret 9.76 TL ve sosyal için 16.28 TL oldu.