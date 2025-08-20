Blackpink Rose öldü mü? Ölüm iddialarıyla gündeme geldi

Blackpink Rose öldü mü? sorusunun cevabı araştırılıyor. 2016 yılında kurulan grup Jisoo, Jennie, Rose ve Lisa ile 4 kişiden oluşuyor.

Güney Kore'nin popüler gruplarından Blackpink üyesi Rose ölüm haberiyle gündeme geldi. Peki, "Blackpink Rose öldü mü?" İşte tüm ayrıntılar..

BLACKPİNK ROSE ÖLDÜ MÜ?

Blanckpink Rose ölmemiştir, hayattadır. Hakkında çıkan "öldü" iddiaları tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Rose, sosyal medya hesabı üzeriden paylaşım yapmaya devam etmektedir. Şu anda Instagram'da 84,5 milyon takipçisi bulunmaktadır.

PLACPİNK ROSE KİMDİR?

11 Şubat 1997 yılında doğan ve daha çok bilinen sahne adıyla Rosé Yeni Zelanda'da doğup Avustralya'da büyümüştür.

2025 itibarıyla 28 yaşıda olan Rosé, YG Entertainment ile anlaşarak dört yıl boyunca eğitim aldı. Ağustos 2016 tarihinde Blackpink grubu ile çıkışını yakaladı.

Solo çıkışını R albümü ile Mart 2021'de yaptı. Billboard Global 200 listesinde yer alan ilk Koreli kadın solist ve 24 saat içinde en çok izlenen YouTube müzik videosu listesinde yer alan ilk Kadın Solo K-pop sanatçısıdır.

Bruno Mars ile beraber çıkardıkları şarkısı "APT." ile yeni rekor kırdı, şarkıyı içeren solo albümü “Rosie”yi 6 Aralık 2024’te piyasaya sürdü.

Blackpink kız grubunun ana vokalisti olan Rose, sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmaktadır.