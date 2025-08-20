Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Murat Övüç'ün Instagram hesabı hacklendi mi ne oldu, neden girilmiyor?

Murat Övüç'ün Instagram hesabı hacklendi mi ne oldu, neden girilmiyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Murat Övüç&#039;ün Instagram hesabı hacklendi mi ne oldu, neden girilmiyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomenlerinden Murat Övüç gündem oldu. Sebebi ise Instagram hesabına erişilmemesi oldu. Peki Murat Övüç'ün Instagram hesabı hacklendi mi, neden açılmıyor? Sebebi belli oldu, Ticaret Bakanlığı'nın son açıklaması dikkat çekti, işte detaylar...

Sosyal medyadaki paylaşımları ile fenomen olan Murat Övüç, Instagram ve TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine sahip. Gerek özel hayatı, gerek açıklamaları gerek ise canlı yayınları gündemden düşmeyen Övüç, gelirinin büyük çoğunluğunu bu hesaplardan çıkardı. Murat Övüç bugün bir kez daha gündem oldu, sebebi ise Instagram hesabının açılmaması oldu. 

Murat Övüç'ün Instagram hesabı hacklendi mi ne oldu, neden girilmiyor? - 1. Resim

MURAT ÖVÜÇ'ÜN INSTAGRAM'INA NEDEN GİRİLMİYOR?

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişimin engellendiğini açıkladı. Kapatılan hesaplardan biri de Murat Övüç'e ait. 
 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alındı.

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Selçuk Bayraktar, Rahmi Koç'u 4'e katladı 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 20 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - HaberlerAnkara EDAŞ elektrik kesintisi! 20 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?Fenerbahçe-Benfica maçı kimler eksik, oynamıyor? Maç kadrosu gündemde - HaberlerFenerbahçe-Benfica maçı kimler eksik, oynamıyor? Maç kadrosu gündemdeTESKİ 20 Ağustos su kesintisi programı: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerTESKİ 20 Ağustos su kesintisi programı: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?Havalar ne zaman serinleyecek? O illere yağış uyarısı verildi! - HaberlerHavalar ne zaman serinleyecek? O illere yağış uyarısı verildi!Antalya elektrik kesintisi sorgulama 19-22 Ağustos: AEDAŞ Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya’da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerAntalya elektrik kesintisi sorgulama 19-22 Ağustos: AEDAŞ Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya’da elektrikler ne zaman gelecek?YKS ek tercihler ne zaman, ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? - HaberlerYKS ek tercihler ne zaman, ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...