Murat Övüç'ün Instagram hesabı hacklendi mi ne oldu, neden girilmiyor?

Sosyal medyadaki paylaşımları ile fenomen olan Murat Övüç, Instagram ve TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine sahip. Gerek özel hayatı, gerek açıklamaları gerek ise canlı yayınları gündemden düşmeyen Övüç, gelirinin büyük çoğunluğunu bu hesaplardan çıkardı. Murat Övüç bugün bir kez daha gündem oldu, sebebi ise Instagram hesabının açılmaması oldu.

MURAT ÖVÜÇ'ÜN INSTAGRAM'INA NEDEN GİRİLMİYOR?

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişimin engellendiğini açıkladı. Kapatılan hesaplardan biri de Murat Övüç'e ait.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alındı.

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.