Bodo Glimt nerenin takımı? Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk, 11 yıl sonra...

Bodo Glimt nerenin takımı? Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk, 11 yıl sonra...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarının ardından Bodo Glimt de turnuvaya katılma hakkı elde etti. Peki Bodo Glimt nerenin takımı, hangi ülkeye aiti forma renkleri, neler, hangi ligde oynuyor? İşte kulüple ilgili dikkat çeken detaylar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarının ardından Bodo/Glimt, Pafos ve Kairat Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti. Bu takımlar turnuva tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez mücadele edecek. Futbolseverler ise Bodo Glimt takımının hangi ülkeye ait olduğunu merak etti. Peki Bodo Glimt nerenin takımı, hangi ligde oynuyor, forma rengi ne? İşte merak edilenler ve tüm detaylar... 

Bodo Glimt nerenin takımı? Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk, 11 yıl sonra... - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK...

Bodo/Glimt, Pafos ve Kairat takımları tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.

BODO/GLİMT TAKIMI, NE ZAMAN KURULDU?

Bodo/Glimt, Norveç'in Bodo şehrinde 1916 yılında kurulan bir futbol kulübüdür. 

Bodo Glimt nerenin takımı? Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk, 11 yıl sonra... - 2. Resim

BODO/GLİMT HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Bodo/Glimt, Norveç'in en üst futbol ligi olan Eliteserien'de mücadele etmektedir.

BODO/GLİMT STADYUMUNUN ADI NE?

Bodo/Glimt, maçlarını Aspmyra Stadyumu’nda oynuyor. 

Bodo Glimt nerenin takımı? Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk, 11 yıl sonra... - 3. Resim

AVRUPA'DAKİ PERFORMANSI NASIL?

Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmiştir. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2021-2022 sezonunda çeyrek finale kadar yükselen Bodo/Glimt, ses getirmişti. 

BODO/GLİMT KULÜBÜNÜN RENKLERİ NE?

Kulübün renkleri sarı ve siyah olarak biliniyor. 

Play-off turunda üç maçta alınan sonuçlar şöyle:

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) – Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1, 1-1

Sturm Graz (Avusturya) – Bodo/Glimt (Norveç): 0-5, 2-1

Kairat (Kazakistan) – Celtic (İskoçya): 0-0, 0-0 (Penaltılarda 3-2)

