Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda arıza nedeniyle seferler yapılamıyor
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi- Aşiyan Füniküler hattı arızalı mı? sorusu gündeme geldi. F4 Füniküler Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferler iptal edildi. Vatandaşlar ne zaman açılacağını merak ediliyor. İşte, detaylar...
Boğaziçi Üniversitesi- Aşiyan Füniküler hattı arızalı mı? sorusu gündeme geldi. Metro İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre F4 Hattında rıza nedeniyle seferler yapılamıyor. İşte, detaylar...
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTES - AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI ARIZALI MI?
Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Seferler başladığında haberimiz güncellenecektir.