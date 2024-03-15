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Haberler > Haberler > Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı&#039;nda arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi- Aşiyan Füniküler hattı arızalı mı? sorusu gündeme geldi. F4 Füniküler Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferler iptal edildi. Vatandaşlar ne zaman açılacağını merak ediliyor. İşte, detaylar...

Boğaziçi Üniversitesi- Aşiyan Füniküler hattı arızalı mı? sorusu gündeme geldi. Metro İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre F4 Hattında rıza nedeniyle seferler yapılamıyor. İşte, detaylar...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTES - AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI ARIZALI MI?

Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Seferler başladığında haberimiz güncellenecektir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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