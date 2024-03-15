Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 17:54 - Güncelleme: 15 Mart 2024 17:59 - Güncelleme:

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Boğaziçi Üniversitesi- Aşiyan Füniküler hattı arızalı mı? sorusu gündeme geldi. F4 Füniküler Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferler iptal edildi. Vatandaşlar ne zaman açılacağını merak ediliyor. İşte, detaylar...