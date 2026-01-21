Dünyaca ünlü Beckham ailesi bir kez daha magazin gündeminin merkezine yerleşti. Brooklyn Beckham’ın ailesi Victoria ve David Beckham hakkında yaptığı çarpıcı açıklamaların ardından, eşi Nicola Peltz ile birlikte katıldığı bir törende görüntülenmesi tartışmaları yeniden alevlendirdi. ''Brooklyn Beckham'in eşi Nicola Peltz kimdir?'' merak edilirken Nicola Peltz'in milyarder ailesiyle ilgili detaylar da araştırılmaya başlandı.

Brooklyn Beckham, ailesiyle ilişkisine dair yaptığı açıklamalarda uzun süredir yaşadığı sorunları açıkça dile getirdi. Kontrol altında tutulmak istemediğini vurgulayan Beckham, ilk kez kendi sınırlarını savunduğunu ifade etti. Ailesinin evliliğine zarar vermeye çalıştığını öne süren Brooklyn Beckham, isim haklarıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıkların da gerilimi artırdığını belirtti. Düğün gününe dair anlattıkları ise kamuoyunda büyük ses getirdi. Peki, Brooklyn Beckham'in eşi Nicola Peltz kimdir?

Brooklyn Beckhamin eşi Nicola Peltz kimdir? İşte Nicola Peltzin milyarder ailesiyle ilgili bilgiler

NİCOLA PELTZ KİMDİR?

Nicola Peltz Amerikalı bir oyuncudur. 9 Ocak 1995 tarihinde ABD Westchester County’de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda adım atan Peltz, sinema ve televizyon projeleriyle tanındı. Transformers serisinde yer almasıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Brooklyn Beckhamin eşi Nicola Peltz kimdir? İşte Nicola Peltzin milyarder ailesiyle ilgili bilgiler

Nicola Peltz televizyon tarafında ise Bates Motel dizisindeki rolüyle de çıkış yakaladı. Peltz 2020 yılında Brooklyn Beckham ile nişanlandı ve çift 9 Nisan 2022 tarihinde Florida’nın Palm Beach kentinde evlendi. Evliliğinin ardından yalnızca kariyeriyle değil, Beckham ailesiyle yaşandığı iddia edilen gerilimlerle de sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Brooklyn Beckhamin eşi Nicola Peltz kimdir? İşte Nicola Peltzin milyarder ailesiyle ilgili bilgiler

BROOKLYN-VICTORIA BECKHAM OLAYI NEDİR?

Brooklyn Beckham, anne ve babası Victoria ve David Beckham ile yaşadığı sorunlara dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Brooklyn Beckham ailesiyle barışmak istemediğini ve kontrol edilmekten rahatsız olduğunu dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER SPOR David Beckham herkesten gizlediği hastalığını itiraf etti

Brooklyn Beckhamin eşi Nicola Peltz kimdir? İşte Nicola Peltzin milyarder ailesiyle ilgili bilgiler

Uzun süredir ailesinin ilişkisini zedelediğini düşündüğünü belirten Beckham, isim haklarını satmaması nedeniyle ailesiyle arasında ciddi bir anlaşmazlık yaşandığını ifade etti. Düğün gününe dair anlattıkları ise büyük yankı uyandırdı. Brooklyn Beckham, annesi Victoria Beckham ile düğün sırasında yaşanan bir anın kendisi için son derece utanç verici olduğunu söyledi.

Brooklyn Beckhamin eşi Nicola Peltz kimdir? İşte Nicola Peltzin milyarder ailesiyle ilgili bilgiler

Ayrıca eşine saygı gösterilmediğini, geçmiş ilişkilerinin sürekli gündeme getirildiğini ve ailesiyle görüşmek istediğinde eşinin gelmemesinin şart koşulduğunu açıkladı. Bu sözlerin ardından Victoria Beckham, Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’in birlikte görüntülenmesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Brooklyn Beckhamin eşi Nicola Peltz kimdir? İşte Nicola Peltzin milyarder ailesiyle ilgili bilgiler

NİCOLA PELTZ'İN BABASI NELSON PELTZ KİMDİR?

Nelson Peltz Amerikalı milyarder bir iş insanı ve yatırımcıdır. 24 Haziran 1942 tarihinde New York’ta doğdu. İş dünyasında özellikle yatırım fonları ve büyük şirketlerdeki yöneticilik görevleriyle tanınıyor.

Brooklyn Beckhamin eşi Nicola Peltz kimdir? İşte Nicola Peltzin milyarder ailesiyle ilgili bilgiler

New York merkezli bir yatırım fonunun kurucu ortakları arasında yer alan Peltz, kariyeri boyunca gıda, sanayi ve tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren birçok büyük şirkette üst düzey pozisyonlarda bulundu. Forbes verilerine göre milyar dolarlık bir servete sahip olan Nelson Peltz, ABD’nin en zengin iş insanları arasında gösteriliyor.

Brooklyn Beckhamin eşi Nicola Peltz kimdir? İşte Nicola Peltzin milyarder ailesiyle ilgili bilgiler

10 çocuğu bulunan Peltz’in çocukları arasında oyuncu Nicola Peltz de yer alıyor. Nelson Peltz’in serveti ve iş dünyasındaki etkisi, Nicola Peltz’in Beckham ailesiyle yaşadığı iddia edilen gerilimlerin daha da dikkat çekmesine neden oldu.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Victoria Beckham zorbalığa maruz kaldığını açıkladı: Hiç arkadaşım olmadı

Haberle İlgili Daha Fazlası