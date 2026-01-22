Bu akşam hangi diziler var? 22 Ocak TV yayın akışı
22 Ocak 2026 Perşembe günü akşamı TV yayın akışı belli oldu. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV ve TRT 1 ekranlarında bu akşam izleyiciyi dizi, yarışma ve spor karşılaşmaları bekliyor. Özellikle gözler TRT 1'de yayınlanacak Fenerbahçe - Aston Villa karşılaşmasına çevrildi. Futbolseverler yayın akışını kontrol ederken bu akşam ekrana gelecek dizilerde merak ediliyor.
22 Ocak Perşembe günü için yayın akışları araştırılmaya başlandı. Ulusal kanallarda akşam kuşağının sevilen dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ve Avrupa Kupası maçları ekranlarda olacak. İşte 22 Ocak 2026 Perşembe gününe ait güncel TV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek yapımlar...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
22 Ocak Perşembe akşamı diziseverler için oldukça hareketli geçecek. Kanal D ekranlarında İnci Taneleri tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşurken, Show TV’de Veliaht ve NOW TV’de ise Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümleriyle ekrana gelecek.
TRT 1’de dizi yerine spor heyecanı öne çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi kapsamında Fenerbahçe - Aston Villa karşılaşması canlı yayınlanacak. TV8’de ise her akşam olduğu gibi Survivor Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.
22 OCAK TV YAYIN AKIŞI
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Maç Önü
20:45 Fenerbahçe - Aston Villa | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
23:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
00:00 Sahtekarlar
ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?,
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht (Yeni Bölüm)
00:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Bir Baba Hindu
22:15 Bir Baba Hindu
00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı