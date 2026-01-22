22 Ocak 2026 Perşembe günü akşamı TV yayın akışı belli oldu. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV ve TRT 1 ekranlarında bu akşam izleyiciyi dizi, yarışma ve spor karşılaşmaları bekliyor. Özellikle gözler TRT 1'de yayınlanacak Fenerbahçe - Aston Villa karşılaşmasına çevrildi. Futbolseverler yayın akışını kontrol ederken bu akşam ekrana gelecek dizilerde merak ediliyor.

22 Ocak Perşembe günü için yayın akışları araştırılmaya başlandı. Ulusal kanallarda akşam kuşağının sevilen dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ve Avrupa Kupası maçları ekranlarda olacak. İşte 22 Ocak 2026 Perşembe gününe ait güncel TV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek yapımlar...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

22 Ocak Perşembe akşamı diziseverler için oldukça hareketli geçecek. Kanal D ekranlarında İnci Taneleri tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşurken, Show TV’de Veliaht ve NOW TV’de ise Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

TRT 1’de dizi yerine spor heyecanı öne çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi kapsamında Fenerbahçe - Aston Villa karşılaşması canlı yayınlanacak. TV8’de ise her akşam olduğu gibi Survivor Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Bu akşam hangi diziler var? 22 Ocak TV yayın akışı

22 OCAK TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Maç Önü

20:45 Fenerbahçe - Aston Villa | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

23:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

NOW TV YAYIN AKIŞI

16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

00:00 Sahtekarlar

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?,

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht (Yeni Bölüm)

00:15 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

17:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Bir Baba Hindu

22:15 Bir Baba Hindu

00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

