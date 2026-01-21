TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana dikkatleri üzerine çeken Cennetin Çocukları dizisinde önemli bir ayrılık yaşanıyor. Reyting mücadelesinde Uzak Şehir ile yarışan ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizide, sevilen bir başrol oyuncusunun projeye veda edeceği ortaya çıktı.

Senaryosunu Ali Kara’nın kaleme aldığı, yapımcılığını Motto Yapım’ın üstlendiği dizide son dönemde yaşanan ayrılıklar kulisleri hareketlendirdi.

BAŞROL VEDA EDİYOR

Daha önce deneyimli oyuncu Bihter Dinçel’in diziden ayrılmasıyla gündeme gelen yapımda, bu kez gözler genç oyuncu Melisa Şenolsun’a çevrildi. Şenolsun’un diziden ayrılacağına dair iddialar kısa sürede netlik kazandı.

21. BÖLÜMDE SOZ KEZ OYNAYACAK

Yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu Cennetin Çocukları’nda Melisa Şenolsun’un ekibe veda edeceği bölüm de belli oldu. Başrollerini İsmail Hacıoğlu (İskender), Özgü Kaya (Gönül) ve Melisa Şenolsun’un paylaştığı dizide, Şenolsun’un hikayesi 21. bölümde sona erecek.

Dizinin dün akşam 18. bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlanırken, önümüzdeki bölümlerde yaşanacak gelişmeler ve yeni ayrılıkların hikayeye nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu oldu. İzleyiciler, dizinin ilerleyen bölümlerinde senaryonun nasıl şekilleneceğini yakından takip ediyor.

