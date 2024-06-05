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Bu akşamın maç programına göre Türkiye’in karşılaşması yok (5 Haziran)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşamın maç programına göre Türkiye’in karşılaşması yok (5 Haziran)

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün akşam EURO 2024 öncesinde Türkiye ile İtalya hazırlık maçı kapsamında karşılaştı. Mücadelenin 0-0'lık skorla bitmesinin ardından bu akşam maç var mı, hangi araması yapıldı. Futbolseverlerin yakından takip ettikleri liglerde ara devam ediyor.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği EURO 2024'e kısa süre kala hazırlık karşılaşması oynandı. Berabere biten mücadeleyle beraber bu akşam kimin maçı var araştırıldı. İşte günün programı...

5 Haziran günü programına göre bugün Türkiye'nin herhangi bir karşılaşması bulunmuyor.

Hazırlık maçı kapsamında gerçekleşecek olan mücadeleler şöyle:

Norveç – Kosova | 20.00

Danimarka – İsveç | 20.00

Belçika – Karadağ | 21.30

Fransa – Lüksemburg | 22.00

İspanya – Andorra | 22.00

Bu akşamın maç programına göre Türkiye’in karşılaşması yok - 1. Resim

 

Son Avrupa şampiyonu İtalya ile yapılan maç, 0-0'lık skor ile sona erdi. Milli Takımımız 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın EURO 2024 öncesinde 10 Haziran'da Polonya ile karşılaşacak. Varşova'daki PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele 21.45'te başlayacak.

Montella'nın şans verdiği Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy ilk defa A Milli Takım formasını giyerken Kılıçsoy 82. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine geldi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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