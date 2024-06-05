Bu akşamın maç programına göre Türkiye’in karşılaşması yok (5 Haziran)

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Haziran 2024 09:11 - Güncelleme: 5 Haziran 2024 09:19 - Güncelleme:

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Dün akşam EURO 2024 öncesinde Türkiye ile İtalya hazırlık maçı kapsamında karşılaştı. Mücadelenin 0-0'lık skorla bitmesinin ardından bu akşam maç var mı, hangi araması yapıldı. Futbolseverlerin yakından takip ettikleri liglerde ara devam ediyor.