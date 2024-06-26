Bugün Gaziantep Araban'da sabah başlayan elektrik kesintisi 17.00 civarı sona erecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
26 Haziran günü Gaziantep'te meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar kesintinin ne zaman biteceğini araştırırken anlık çalışmaların kapsadığı yerleri de araştırdı. "Elif, 1 nolu" sokaklarda dahil olmak üzere birçok yerde oluşan elektrik arızasının kısa sürede bitmesi bekleniyor.
Bugün sabah saatlerinde başlayan elektrik arızası için ekipler tarafından çalışmalar gerçekleşiyor. Anlık arızalarda da çalışmalar sürerken Gaziantep'te elektikler ne zaman gelecek araştırıldı. İşte bugün meydana gelen kesintilerin kapsadığı yerler...
26 HAZİRAN GAZİANTEP ARABAN'DA ELEKTİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Bugün 10.00'da başlayan arızanın 17.00'de bitmesi beklenirken Yukarıkaravaiz sokağı kapsıyor. Elif, 1 nolu sokaktaki anlık arıza için çalışmalar devam ederken saati paylaşılmadı.
GÜLLÜCE, ESKİALTINTAŞ, FEVZİ ÇAKMAK, ÇEVREYOLU sokaklar da da elektriklerin geleceği saat belirtilmezken kısa sürede çalışmaların tamamlanması bekleniyor.
GAZİANTEP İSLAHİYE KESİNTİ
Bugün İslahiye'de meydana gelen elektrik kesintisinin bilgiler şöyle:
Kaynak: Türkiye Gazetesi