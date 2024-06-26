Bugün Gaziantep Araban'da sabah başlayan elektrik kesintisi 17.00 civarı sona erecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2024 14:25 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 14:44 - Güncelleme:

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26 Haziran günü Gaziantep'te meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar kesintinin ne zaman biteceğini araştırırken anlık çalışmaların kapsadığı yerleri de araştırdı. "Elif, 1 nolu" sokaklarda dahil olmak üzere birçok yerde oluşan elektrik arızasının kısa sürede bitmesi bekleniyor.