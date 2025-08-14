Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos Perşembe günü maç takvimi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş ve Avrupa'nın dev kulüplerinden biri olan St Patricks ile bugün maça çıkacak.

14 Ağustos Perşembe günü maç takviminin yayınlanmasıyla beraber "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun cevabı belli oldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün saat 20:30 'da Vaduz-AZ Alkmaar, 21:00'da Celje-Lugano ve yine aynı saatte Beşiktaş-St Patricks maçı HT Spor'da canlı izlenecektir.

UEFA KONFERANS LİGİ - 3. ELEME TURU

19:00 Sabah-Levski Sofia

19:00 FC Ararat-Armenia-Sparta Prag

19:30 FC Levadia-Differdange 03

20:00 Hammarby-Rosenborg

20:00 FC Sheriff-Anderlecht

20:00 Omonia Nicosia-Araz Nahçıvan

20:00 Paksi SE-Polessya

20:00 Györi ETO-AIK

20:30 Beitar Jerusalem-Riga FC

20:30 Arda Kardzhali-Kauno Zalgiris

20:30 Brondby-Vikingur R.

20:30 Vaduz-AZ Alkmaar

21:00 Celje-Lugano

21:00 Beşiktaş-St Patricks (HT Spor)

21:00 Maccabi Haifa-Rakow Czestochowa

21:00 Neman Grodno-KI Klaksvik

21:00 AEK Atina-Aris Limassol

21:15 Jagiellonia Bialystok-Silkeborg IF

21:30 Spartak Trnava-Universitatea Craiova

21:45 Dundee United-Rapid Wien

21:45 Dinamo Tirana-Hajduk Split

21:45 Linfield FC-Vikingur Gota

22:00 Hibernian-FK Partizan

22:00 Virtus-Milsami

22:00 Shamrock Rovers-Ballkani

22:00 Santa Clara-Larne FC

22:00 Egnatia Rrogozhine-Olimpija Ljubljana

22:00 Austria Wien-Banik Ostrava

UEFA AVRUPA LİGİ - 3. ELEME TURU

18:00 KuPS Kuopio-Rigas Skola

19:00 Midtjylland-Fredrikstad

20:00 Wolfsberger AC-PAOK

20:00 Noah-Lincoln Red Imps

20:00 Brann-Hacken

20:30 Breidablik-Zrinjski Mostar

21:00 Utrecht-Servette

21:00 Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans

21:00 Shakhtar Donetsk-Panathinaikos

21:00 Drita-FCSB

21:30 Sporting Braga-CFR Cluj

22:00 Legia Varşova-AEK Larnaca