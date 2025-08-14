Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos Perşembe günü maç takvimi belli oldu
Bugün birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 14 Ağustos 2025 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde önemli maçlar oynanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte tüm ayrıtılar...
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş ve Avrupa'nın dev kulüplerinden biri olan St Patricks ile bugün maça çıkacak.
14 Ağustos Perşembe günü maç takviminin yayınlanmasıyla beraber "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun cevabı belli oldu.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün saat 20:30 'da Vaduz-AZ Alkmaar, 21:00'da Celje-Lugano ve yine aynı saatte Beşiktaş-St Patricks maçı HT Spor'da canlı izlenecektir.
UEFA KONFERANS LİGİ - 3. ELEME TURU
19:00 Sabah-Levski Sofia
19:00 FC Ararat-Armenia-Sparta Prag
19:30 FC Levadia-Differdange 03
20:00 Hammarby-Rosenborg
20:00 FC Sheriff-Anderlecht
20:00 Omonia Nicosia-Araz Nahçıvan
20:00 Paksi SE-Polessya
20:00 Györi ETO-AIK
20:30 Beitar Jerusalem-Riga FC
20:30 Arda Kardzhali-Kauno Zalgiris
20:30 Brondby-Vikingur R.
20:30 Vaduz-AZ Alkmaar
21:00 Celje-Lugano
21:00 Beşiktaş-St Patricks (HT Spor)
21:00 Maccabi Haifa-Rakow Czestochowa
21:00 Neman Grodno-KI Klaksvik
21:00 AEK Atina-Aris Limassol
21:15 Jagiellonia Bialystok-Silkeborg IF
21:30 Spartak Trnava-Universitatea Craiova
21:45 Dundee United-Rapid Wien
21:45 Dinamo Tirana-Hajduk Split
21:45 Linfield FC-Vikingur Gota
22:00 Hibernian-FK Partizan
22:00 Virtus-Milsami
22:00 Shamrock Rovers-Ballkani
22:00 Santa Clara-Larne FC
22:00 Egnatia Rrogozhine-Olimpija Ljubljana
22:00 Austria Wien-Banik Ostrava
UEFA AVRUPA LİGİ - 3. ELEME TURU
18:00 KuPS Kuopio-Rigas Skola
19:00 Midtjylland-Fredrikstad
20:00 Wolfsberger AC-PAOK
20:00 Noah-Lincoln Red Imps
20:00 Brann-Hacken
20:30 Breidablik-Zrinjski Mostar
21:00 Utrecht-Servette
21:00 Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00 Shakhtar Donetsk-Panathinaikos
21:00 Drita-FCSB
21:30 Sporting Braga-CFR Cluj
22:00 Legia Varşova-AEK Larnaca