Bugün hangi maçlar var? 17 Kasım maç programı belli oldu
17 Kasım Pazartesi günü futbolseverleri, başta Dünya Kupası Avrupa Elemeleri olmak üzere birçok kritik karşılaşma olacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi maç programı...
17 Kasım 2025 Pazartesi günü oynanacak günün maçları arasında hangi ekiplerin yer aldığı merak edilip araştırılıyor.
17 KASIM 2025 PAZARTESİ GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI
AFC Şampiyonlar Ligi (Kadınlar) – Grup B
14:00 – Wuhan Jianghan Uni. (K) vs Nasaf (K)
İngiltere Profesyonel Gelişim Ligi
16:00 – Watford U21 vs Bristol City U21
16:00 – Crewe Alexandra U21 vs Huddersfield T. U21
U20 Hazırlık Maçları
17:00 – Almanya U20 vs İtalya U20
20:30 – Portekiz U20 vs Romanya U20
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
17:30 – Kazakistan U21 vs Moldova U21
23:00 – Fransa U21 vs Faroe A. U21
Cezayir 1. Lig
18:00 – ES Mostaganem vs USM Alger
Nijerya Premier Ligi
18:00 – Barau vs Eng. Rangers
Rusya Ulusal Ligi
19:30 – Spartak Kostroma vs Rodina Moscow
Uluslararası Hazırlık Maçları
20:00 – Finlandiya vs Andorra
Portekiz U23 Şampiyonası – 1. Aşama, Güney Grubu
20:00 – Estoril Praia U23 vs Portimonense U23
İngiltere U21 Premier Lig Kupası
22:00 – Bromley U21 vs Norwich City U21
İspanya 2. Lig
22:30 – Cultural Leonesa vs Malaga
İtalya Serie C
22:30 – Pergolettese vs AS Giana E.
22:30 – Foggia vs Cavese 1919
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
22:45 – Kuzey İrlanda vs Lüksemburg
22:45 – Karadağ vs Hırvatistan
22:45 – Çekya vs Cebelitarık
22:45 – Malta vs Polonya
22:45 – Hollanda vs Litvanya
22:45 – Almanya vs Slovakya
İngiltere Güney Ligi – Güney Grubu
22:45 – Bracknell Town vs Hav. Waterloo
İngiltere Güney Ligi – Merkez Grubu
22:45 – Barwell vs Stratford
İskoçya Challenge Kupası
22:45 – Montrose vs Hibernian B
Arjantin Primera LPF – Kapanış
23:00 – Barracas vs CA Huracan
23:00 – Belgrano vs Union Santa Fe
23:00 – Def. Justicia vs Ind. Mendoza
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
17 Kasım 2025 Pazartesi günü; Almanya U20 vs İtalya U20, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, Watford U21 vs Bristol City U21 gibi hazırlık maçları, çeşitli Avrupa ligleri ve uluslararası karşılaşmalar oynanacaktır. Gün boyunca 14:00’ten 23:00’e kadar birçok mücadele olacaktır.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Almanya – Slovakya, Hollanda – Litvanya ve Karadağ – Hırvatistan maçları dikkat çekiyor.