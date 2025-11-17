17 Kasım Pazartesi günü futbolseverleri, başta Dünya Kupası Avrupa Elemeleri olmak üzere birçok kritik karşılaşma olacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi maç programı...

17 Kasım 2025 Pazartesi günü oynanacak günün maçları arasında hangi ekiplerin yer aldığı merak edilip araştırılıyor.

Bugün hangi maçlar var? 17 Kasım maç programı belli oldu

17 KASIM 2025 PAZARTESİ GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI

AFC Şampiyonlar Ligi (Kadınlar) – Grup B

14:00 – Wuhan Jianghan Uni. (K) vs Nasaf (K)



İngiltere Profesyonel Gelişim Ligi

16:00 – Watford U21 vs Bristol City U21

16:00 – Crewe Alexandra U21 vs Huddersfield T. U21



U20 Hazırlık Maçları

17:00 – Almanya U20 vs İtalya U20

20:30 – Portekiz U20 vs Romanya U20

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

17:30 – Kazakistan U21 vs Moldova U21

23:00 – Fransa U21 vs Faroe A. U21



Cezayir 1. Lig

18:00 – ES Mostaganem vs USM Alger

Nijerya Premier Ligi

18:00 – Barau vs Eng. Rangers

Rusya Ulusal Ligi

19:30 – Spartak Kostroma vs Rodina Moscow

Uluslararası Hazırlık Maçları

20:00 – Finlandiya vs Andorra

Portekiz U23 Şampiyonası – 1. Aşama, Güney Grubu

20:00 – Estoril Praia U23 vs Portimonense U23

İngiltere U21 Premier Lig Kupası

22:00 – Bromley U21 vs Norwich City U21

İspanya 2. Lig

22:30 – Cultural Leonesa vs Malaga

İtalya Serie C

22:30 – Pergolettese vs AS Giana E.

22:30 – Foggia vs Cavese 1919

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

22:45 – Kuzey İrlanda vs Lüksemburg

22:45 – Karadağ vs Hırvatistan

22:45 – Çekya vs Cebelitarık

22:45 – Malta vs Polonya

22:45 – Hollanda vs Litvanya

22:45 – Almanya vs Slovakya



İngiltere Güney Ligi – Güney Grubu

22:45 – Bracknell Town vs Hav. Waterloo

İngiltere Güney Ligi – Merkez Grubu

22:45 – Barwell vs Stratford



İskoçya Challenge Kupası

22:45 – Montrose vs Hibernian B

Arjantin Primera LPF – Kapanış

23:00 – Barracas vs CA Huracan

23:00 – Belgrano vs Union Santa Fe

23:00 – Def. Justicia vs Ind. Mendoza

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17 Kasım 2025 Pazartesi günü; Almanya U20 vs İtalya U20, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, Watford U21 vs Bristol City U21 gibi hazırlık maçları, çeşitli Avrupa ligleri ve uluslararası karşılaşmalar oynanacaktır. Gün boyunca 14:00’ten 23:00’e kadar birçok mücadele olacaktır.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Almanya – Slovakya, Hollanda – Litvanya ve Karadağ – Hırvatistan maçları dikkat çekiyor.

SEVCAN GİRGİN

