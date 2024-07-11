Bugün İstanbul'da olması beklenen oraj, gök gürültülü yağmur anlamına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından vatandaşlar İstanbul'da yağmurun ne zaman yağacağını araştırmaya başladı. Kapalı ve nemli havaya uyanan İstanbullular için AKOM 09.00-15.00 aralığında gök gürültülü yağış beklendi uyarısını yaptı. Oraj beklentisinin ardından ise nedir, neden olur merak edildi.

Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul, Ankara ve birçok kente kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul, Ankara ve birçok kente kuvvetli sağanak geliyor

Bugün kapalı ve nemli bir havaya uyanan vatandaşlar yağmurun saat kaçta yağacağını beklerken AKOM tarafından da uyarı yapıldı. Oraj beklentisiyle beraber tehlikeli mi, nasıl olur merak konusu oldu.

ORAJ NEDİR?

Gök gürültülü fırtına anlamına gelen oraj, şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde olurken kümülonimbüs bulutları neden oluyor. Şiddetli rüzgarlar ile yağmurun yağması durumu olan oraj dolu olarak da yağabiliyor.

11 TEMMUZ BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

MGM tarafından yapılan açıklamaya göre 09.00 ile 15.00 aralığında İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olaylara karşı tedbir alınması gerektiği de belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusuyla Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.