Bugün Mirac Kandili idrak ediliyor. Bu mübarek gecede evlerde en çok hazırlanan ikramların başında kandi simidi geliyor. Bu kapsamda evde kolaylıkla yapılabilen kandil simidi tarifi arama motorlarında en çok sorgulatılan konuların başında geliyor.

Müslüman alemlerinde kandil geceleri, manevi atmosferin ön plana çıktığı özel zamanlar arasında yer alıyor. Özellikle Mirac Kandili gibi mübarek gecelerde kandil simidi ikramı yapılmaktadır. Evlerde özenle hazırlanan ya da fırınlardan alınan kandil simitleri, komşulara ve sevdiklere dağıtılır. Peki, "Kandil simidi nasıl yapılır?" İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kandil simidi için malzemeler...

Bugün Mirac Kandili idrak ediliyor! Evde kandil simidi nasıl yapılır? İşte pratik tarif

KANDİL SİMİDİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• 1 yumurta sarısı

• 2 çorba kaşığı yoğurt

• 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

• 1. 5 çorba kaşığı şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 125 gram margarin

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

• 2 çay kaşığı kabartma tozu

• 3 su bardağı un

Üzeri için;

• 1 yumurta beyazı

• Susam

• Çörek otu

EVDE KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Evde kandili simidi yapmak için ilk olarak yumurtanın akını ayırarak sarısıyla bütün malzemeleri karıştırınız. Ele yapışmayacak kadar yumuşak hamur elde ediniz. Yumurtanın akına biraz su koy karıştırınız. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırınız. Yağlı tepsiye dizerek, 150’C fırında 25 dk. pişiriniz.

Haberle İlgili Daha Fazlası