İslam alemi için büyük önem taşıyan Mirac gecesi, Receb ayının 27. gecesinde idrak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in göklere yükseldiği bu özel gecede yaşanan hadiseler ve yapılması tavsiye edilen ibadetler, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak ediliyor. Peki, Mirac kandilinde ne oldu? İşte, mirac gecesi yapılacak ibadetler....

Müslümanlar, bin aydan daha hayırlı kabul edilen gecelerden biri olan Mirac kandili için hazırlıklarını sürdürüyor. Kelime anlamı "merdiven" olan bu mübarek gecede, İslamiyet’in en önemli ibadetlerinden olan namazın farz kılınması gibi pek çok önemli olay gerçekleşti. Hem manevi bir huzur bulmak hem de bu değerli vakti doğru değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Mirac gecesinin anlamını ve bu geceye özel yapılabilecek amelleri araştırıyor.

MİRAC KANDİLİNDE NE OLDU?

Mirac, kelime anlamı olarak “merdiven, yükselmek, yukarı çıkmak” demektir. Mirac Kandili ise Receb ayının 27. gecesine denk gelir. Bu gece, Hazreti Muhammed’in Allah’ın izniyle göklere yükseltildiği, maddi ve manevi alemlere şahit kılındığı müstesna bir zaman dilimidir. Mirac hadisesi, Peygamber Efendimizin hayatında oldukça zor bir dönemin ardından gerçekleşmiştir. Hicretten yaklaşık bir yıl önce, 52 yaşındayken, Zeyd bin Harise ile birlikte Taif’e gitmiş; insanları İslam’a davet etmiş ancak ağır hakaretlere ve eziyetlere maruz kalmıştır. Taşlanmış, yaralanmış ve büyük bir üzüntüyle Mekke’ye dönmüştür. Mekke’de de şartlar değişmemiş, düşmanlık devam etmiş, gidecek güvenli bir yer kalmamıştır. Aylar süren bu sıkıntılı dönemin ardından, Receb ayının 27. gecesinde, amcasının kızı Ümm-i Hânî’nin evine gitmiştir.

O gece Peygamber Efendimiz çok yorgun ve kırgındır. Abdest alıp namaza durmuş, Allah’a yönelmiş; kendisi için değil, insanların doğru yolu bulması için dua etmiştir. Yorgunluğun etkisiyle kısa bir süre uykuya daldığında, Allah Teala Cebrail’e, Peygamberini huzuruna getirmesini, ona cennet ve cehennemi göstermesini, kendisini teselli edeceğini bildirmiştir.

Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimizi alarak önce Kabe’ye, ardından Burak adlı bir binekle Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürmüştür. Burada namaz kılmıştır. Daha sonra başlayan asıl mirac yolculuğunda, gök katlarını bir bir geçmiş; her katta önceki peygamberlerle görüşmüştür. Cennet ve cehennemi görmüş, Refref adındaki bir Cennet yaygısı üstünde, Allahü teâlânın dilediği yüksekliklere ulaştı.

Bu gecede namaz farz kılınmıştır.

MİRAC GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Mübarek Mirac gecesinin ihyası, müminler için manevi bir fırsat olarak görülmekte ve bu vaktin ibadetle değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Gecenin önemine binaen kaza namazları kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak ve çokça tövbe istiğfarda bulunmak tavsiye edilir. Bu gecede yapılacak iyi amellerin yüz yıllık mükafatı olduğunu bildirilmiş; dua ve sadakalarla Müslümanları sevindirmenin ehemmiyetine dikkat çekmişlerdir. Peygamber Efendimiz, namazın mümin için bir miraç hükmünde olduğunu bildirdiği için "Namazda, kul ile Allahü teâlâ arasındaki perdeler kalkar" buyurmuştur.

İbadetlerin yanı sıra ilimle meşgul olmak da bu gecenin kıymetini artırır. Dini bilgiler ve ilmihal okumaları yapmak büyük bir fazilettir. Gecenin gündüzünde ise oruç tutulması önerilir. Hadislerde Receb ayının 27. günü tutulan orucun 60 yıllık oruç sevabına denk gelebileceği müjdelenmektedir. Sadaka vermek, akrabaları ziyaret etmek ve vefat etmiş müminlerin ruhlarına dualar göndermek de bu gece yapılacaklar arasında yer alır.

(Mirac gecesinde iyi amel eden için yüz yıllık mükâfat vardır.) [İ.Gazali]

(Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ.Gazali]

