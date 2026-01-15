Türkiye Gazetesi
Mirac Kandili mesajları 2026: Dualı, hadisli, resimli, yeni kandil mesajları
15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek olan mübarek Mirac Kandili gecesi milyonlarca Müslüman ibadetlerini artırarak dua ve tefekkürle geceyi ihya etmeye hazırlanıyor. Miraç Kandili’nin yaklaşmasıyla birlikte, sevdiklerine gönderecekleri anlamlı mesajlar ve sözler de yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte dualı, resimli, uzun, kısa, yeni kandil mesajları...
DUALI MİRAC KANDİLİ MESAJLARI
- Allah’ım, Miraç gecesinin hürmetine bizleri affına ve rahmetine nail eyle. Dualarımızı kabul buyur. Hayırlı kandiller.
- Ya Rabbi, bu mübarek gecede gönüllerimize iman, hanelerimize huzur, ömrümüze bereket nasip eyle. Mirac Kandilimiz mübarek olsun.
- Rabbim, Mirac gecesinde edilen duaları dergahından boş çevirme, bizleri doğru yoldan ayırma. Hayırlı kandiller.
- Allah’ım, bu kutlu gecenin bereketiyle dertlilere deva, mazlumlara umut ihsan eyle. Kandilimiz mübarek olsun.
- Ya Rabbi, Mirac Kandili’nin feyzinden bizleri mahrum bırakma, kalplerimizi nurunla doldur. Dualarımız kabul olsun.
RESİMLİ MİRAC KANDİLİ MESAJLARI
- Mirac gecesinin nuru kalbinizi aydınlatsın, dualarınız semaya ulaşsın. Kandiliniz mübarek olsun.
- Bu mübarek gecenin bereketiyle umutlarınız yeşersin, gönülleriniz huzur bulsun. Hayırlı kandiller.
- Mirac Kandili’nin maneviyatı hanenize huzur, ömrünüze sağlık getirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
- Dualarla geçirilen bu mübarek gecenin tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini dilerim. Mirac Kandilimiz Mübarek Olsun.
- Mirac gecesinin feyzi üzerinizde olsun, kandiliniz hayırlara vesile olsun.
HADİSLİ MİRAC KANDİLİ MESAJLARI
- Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Geceleyin bir müddet ilim ile meşgul olmak, bütün gece sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Ebu Nuaym]
- (Mirac gecesinde iyi amel eden için yüz yıllık mükâfat vardır.) [İ.Gazali]
- (Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ.Gazali]
- Allahü teâlâ, dünyayı verdiğine ahireti vermez. Hadis-i kudside, (İki korkuyu bir kalbde cem etmem) buyruluyor. Dünyada Allahü teâlâdan korkanlar ahirette korkmasın, dünyada korkmayanlar ahirette çok korksun.
- Peygamber efendimiz, Ümmihani’ye Mirac’ı söyleyince, (Aman kimseye anlatma, kimse inanmaz ve inananlar da vazgeçer) dedi. Peygamber efendimiz de, (Anlatmam lazım, inanmayacak olan sonra da vazgeçer, çürük taşlar üzerine bina olmaz, ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın) buyurdu.
DUALI MİRAC KANDİLİ MESAJLARI
- Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin Mirac hadisenin idrak edildiği bu mübarek gecede, Yüce Rabbim bizleri affına mazhar olan kullarından eylesin. Dualarımızı Rabbim kabul buyursun. Mirac Kandiliniz mübarek olsun.
- Rabbimize ellerimizi açtığımız bu kutlu gecede, Allah'ım kalplerimizi iman nuru ile mamur, amellerimizi salih eylesin. Mirac gecesinin feyzi ve bereketi üzerimize olsun.
- Miraç gecesinin maneviyatıyla gönüllerimiz arınsın, nefislerimiz tezkiye bulsun. Yüce Allah bizleri rızasına uygun bir hayat süren kullarından eylesin. Hayırlı kandiller.
- Rabbimiz bizleri de rahmet kapılarından mahrum bırakmasın. Dualarımız kabul, kandilimiz mübarek olsun.
- Semaların açıldığı, rahmet ve mağfiretin coştuğu bu mübarek Mirac gecesinde, Yüce Mevla günahlarımızı bağışlasın, gönüllerimize sekînet ihsan etsin.
- Miracın hikmetini idrak etmeyi nasip eden Allah’a hamdolsun. Bu mübarek gecede yapılan niyazlar kabul, edilen tövbeler makbul olsun. Kandiliniz hayırlara vesile olsun.
- İlahi kudretin tecelli ettiği bu kutlu gecede, Rabbimiz bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın, imanla yaşamayı ve imanla huzuruna varmayı nasip etsin.
- Peygamber Efendimizin ümmetine namazın hediye edildiği bu mübarek Mirac gecesinde, Yüce Allah kalplerimizi huşu ile doldursun, ibadetlerimizi kabul buyursun.
KISA MİRAC KANDİLİ MESAJLARI
- Miraç Kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.
- Bu mübarek gecenin huzuru gönlünüzü sarsın. Hayırlı kandiller.
- Miraç gecesi hanenize bereket, kalbinize nur getirsin.
- Duaların kabul olduğu bu gecede kandiliniz hayırlı olsun.
- Miraç Kandili tüm İslam âlemine hayırlar getirsin.
UZUN MİRAC KANDİLİ MESAJLARI
- Gecenin sessizliğinde semaya açılan kapıların hatırlandığı bu mübarek vakitte, Rabbimiz gönüllerimizi zikriyle diriltsin, ömürlerimizi rızasına uygun bir istikametle tamamlamayı nasip etsin. Kandiliniz hayırlara vesile olsun. Mirac Kandiliniz kutlu ve mübarek olsun.
- İlahi hikmetin tecelli ettiği bu kutlu ve mübarek gecede, kalplerimiz gafletten arınsın, dualarımız ihlasla yükselsin. Yüce Mevla bizleri affına ve rahmetine en yakın kullarından eylesin. Hayırlı mübarek kandiller dilerim.
- Gönüllerin semaya yöneldiği bu mukaddes gecede, Yüce Allah bizleri nefsin ağırlığından kurtarsın, kalplerimizi iman nuruyla aydınlatsın. Dualarınız kabul, kandiliniz mübarek olsun.
EN YENİ MİRAC KANDİLİ MESAJLARI
- Semaya açılan kapıların hatırlandığı Mirac Kandili’nde, Yüce Allah bizleri affına en layık kullarından eylesin, gönüllerimize huzur indirsin.
- Duaların arşa yükseldiği bu müstesna vakitte, Rabbimiz geçmişimizi rahmetiyle bağışlasın, geleceğimizi hayırla yazsın. Mirac Kandiliniz mübarek olsun.
- Bu mübarek gecede, Yüce Allah gönüllerimize sabır, ömürlerimize bereket, amellerimize ihlas nasip etsin. Kandiliniz hayırlara vesile olsun.
- Mirac Kandili’nin nuruyla, kalplerimizdeki karanlıklar aydınlansın, dualarımız umutla, adımlarımız imanla buluşsun.
2026 KANDİL MESAJLARI
- Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Mirac kandilimiz mübarek olsun.
- Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Mirac Kandilin mübarek olsun.
- Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Mirac kandiliniz kutlu olsun.
EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI 2026
- İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.
- Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Mirac kandilin mübarek olsun...
- Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Mirac kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Hayırlı kandiller.
- Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
