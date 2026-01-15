MİRAC KANDİLİ MESAJLARI 2026

15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek olan mübarek Mirac Kandili gecesi milyonlarca Müslüman ibadetlerini artırarak dua ve tefekkürle geceyi ihya etmeye hazırlanıyor. Miraç Kandili’nin yaklaşmasıyla birlikte, sevdiklerine gönderecekleri anlamlı mesajlar ve sözler de yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte dualı, resimli, uzun, kısa, yeni kandil mesajları...