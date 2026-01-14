İslam dünyasında manevi öneme sahip olan Miraç Kandili, ibadet ve tefekkürle idrak edilen mübarek geceler arasında yer alıyor. Bu özel gecede oruç tutulup tutulmayacağı ve hangi ibadetlerin yapılacağı merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman tutulur?

Receb ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in göklere çıkarıldığı gece olarak kabul ediliyor. Miraç gecesinin faziletleri ve bu gecenin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından araştırılıyor.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandili’nde oruç tutulması, din alimleri tarafından tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Hadis kaynaklarında, Receb ayının 27. gününde tutulan orucun büyük sevaplara vesile olduğu bildiriliyor. Bu nedenle birçok Müslüman, Miraç Kandili’nin gündüzünü oruçla geçirerek geceyi ibadetle değerlendirmeyi tercih ediyor.

İmam Gazali’de yer alan hadislere göre, Miraç gecesinde yapılan ibadetlerin kat kat sevapla karşılık bulduğu ifade ediliyor. Bu anlayış doğrultusunda, oruç tutmak farz olmamakla birlikte nafile bir ibadet olarak görülüyor.

Mirac gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirmeli. İki hadis-i şerif meali:

Mirac gecesinde iyi amel eden için yüz yıllık mükâfat vardır. İ.Gazali

Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir. İ.Gazali

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Miraç Kandili orucu, Receb ayının 27. gününe denk gelen gündüz tutulur. 2026 yılında Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe gününe rastlıyor. Oruç, çarşambayı perşembeye bağlayan geceden sonra, perşembe günü imsak vaktinde başlar ve akşam ezanı ile sona erer.

Alimlerin açıklamalarına göre, kandil günü cuma ya da cumartesiye denk gelirse, orucun tek gün tutulmaması tavsiye edilir. Bu nedenle orucun bir gün öncesi ya da sonrasıyla birlikte tutulması daha uygun görülüyor.

Mübarek gün, cumaya rastladığı zaman, orucu perşembe veya cumartesi birlikte tutmak iyi olur. Cumartesi gününe rastlarsa, Cuma ile cumartesi veya cumartesi ile Pazar günü beraber tutmak gerekir.

MİRAC GECESİ İBADETLERİ

Bu gecede kaza namazı kılmalı, Kur'an'ı Kerim okumalı, dua, tevbe etmeli etmel, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir. Miraç aklın bittiği imanın başladığı yerdir.

