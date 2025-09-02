Bugün televizyonda neler var? 2 Eylül Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı

2 Eylül 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Kanalların yayın akışına göre, bugün yeni sezon dizilerinden biri ilk bölümü ekrana geliyor.

Diğer yandan yerli ve yabancı filmler de yayınlanacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Eylül Pazartesi Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnek Şaban

21:45 İnek Şaban

23:45 Eşref Rüya

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Kuzey Güney

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aile Saadeti

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

22:20 Gözleri KaraDeniz

01:00 Gözleri KaraDeniz

03:50 Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı

05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:15 Kara Tahta

08:30 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 2"

10:15 Kendi Düşen Ağlamaz

13:15 Seksenler

15:45 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Geleceğin Savaşı"

01:40 Leyla İle Mecnun

04:30 Seksenler

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 6

01:00 İlk Buluşma

02:45 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse (Tekrar)

22:45 Rina

00:30 Rina

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:15 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Ya Sonra

01:45 Gelin Evi

03:45 Ya Sonra

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım