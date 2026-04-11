Bugün ve pazar günü hava nasıl olacak? Sarı kodlu uyarı verilen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. İçişleri Bakanlığı da sağanak ve kar yağışı nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Peki, bugün ve pazar günü hava nasıl olacak? İşte sarı kodlu uyarı verilen iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurt genelinde çok bulutlu hava beklenirken, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Yağmur ve sağanak olarak beklenen yağışlar, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek.
Yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Pazar günü ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak havanın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışlar, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek.
Yağışların, Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
"SARI" KODLU UYARI VERİLEN İLLER
İçişleri Bakanlığı da sağanak ve kar yağışı nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
Paylaşımda, yarın Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Yarın ve pazar günü Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane'nin güney çevrelerinde, Bingöl'ün doğusu, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzeyi, Siirt, Batman'ın kuzeyi, Van'ın batısı ve Şırnak'ta aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli yağışın etkili olacağı ifade edildi.
Yağışların 1600 metre rakım üzeri yüksekler ile yarın akşam saatlerinden sonra Erzurum, Bitlis ve Ardahan'da kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Vatandaşların ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.