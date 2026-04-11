Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. İçişleri Bakanlığı da sağanak ve kar yağışı nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Peki, bugün ve pazar günü hava nasıl olacak? İşte sarı kodlu uyarı verilen iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurt genelinde çok bulutlu hava beklenirken, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağmur ve sağanak olarak beklenen yağışlar, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek.



