İstanbul Yeşilköy'de jet sesi duyulmasının nedeni prova uçuşu oldu! Sonik patlama sesleri duyuldu

Bugün Yeşilköy'de uçak sesi duyulmasının ardından vatandaşlar neden jet sesi geliyor ve neden uçaklar alçakta uçuyor sorularına cevap aramaya başladı. 31 Mayıs günü gerçekleşen uçuş provası için İstanbul Valiliği açıklamada bulunmuştu.

31 Mayıs günü öğlen saatlerinde duyulan F-16, jet seslerinin ardından vatandaşlar endişelendi. Alçakta uçuş gerçekleşmesiyle beraber detayları merak edilmişti. Valilik ise provanın öncesinde seslerin nedeni hakkında duyuru yaptı. İşte açıklamada yer alan ifadeler...

SONİK PATLAMA MI OLDU?

İstanbul Valiliği, bugün Yeşilköy Havacılık Müzesi - Armutlu arasında gerçekleşecek olan selamlama sebebiyle jet seslerinin duyulabileceğini açıkladı. Bugün 14.40 - 15.20 aralığında prova uçuşu yapılırken, yarın 1 Haziran günü aynı saatlerde selamlama gösterisi gerçekleştirilecek.

JETLER NEDEN UÇUYOR?

Açıklamada yer alan ifadelere göre, Savunma Bakanlığı’nın onayıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı’nda “Muharip Pilotlar ile Söyleşi ve İmza Günü” organizasyonu gerçekleştirilecek ve uçuşlar bu nedenle yapılacak.

Duyuru şöyle oldu:

"Milli Savunma Bakanlığı’nın onayıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı’nda “Muharip Pilotlar ile Söyleşi ve İmza Günü” organizasyonu düzenlenecektir. Organizasyon kapsamında bir grup uçakla, Yeşilköy Havacılık Müzesi – Armutlu arasında selamlama uçuşu gerçekleştirilecektir. 31 Mayıs 2024 Cuma Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında prova uçuşları ve 1 Haziran 2024 Cumartesi Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında da selamlama uçuşu yapılacaktır.

Halkımızın, uçuşlar sırasında telaş ve tedirginlik yaşamaması için konunun basınımız ve sosyal medya mecralarında paylaşılması, önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."