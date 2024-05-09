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Bugünün maç programına göre Avrupa Ligi yarı finalinde Bayer Leverkusen ile Roma 22.00'da karşılaşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugünün maç programına göre Avrupa Ligi yarı finalinde Bayer Leverkusen ile Roma 22.00&#039;da karşılaşacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyorken bugün maç var mı, kimin gibi sorular araştırıldı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde bu akşam (9 Mayıs) 2 karşılaşma oynanacak. Saat kaçta ve ne zaman olduğu araştırılırken bugün hangi maçların gerçekleştirileceği araştırıldı.

Futbolseverlerin merakla beklediği yarı final karşılaşmaları bugün yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleşecek olan mücadelelerin dışında diğer karşılaşmaların neler olduğu gündemde yer aldı.

9 Mayıs günü oynanacak olan maçlar şöyle:

Atalanta – Marsilya | 22.00 | CBC Sport, Exxen

Bayer Leverkusen – Roma | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen

UEFA Konferans Ligi 

Olympiakos – Aston Villa | 22.00 | Exxen

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Akhdoud – Al Nassr | 21.00 | S Sport Plus

Bugünün maç programına göre Avrupa Ligi yarı finalinde Bayer Leverkusen ile Roma 22.00'da karşılaşacak - 1. Resim

TFF 2. Lig Play-Off

24 Erzincanspor – Menemenspor | 20.00 | TFF Youtube kanalı

Bucaspor – Mersin İY | 20.00 

Iğdırspor – İskenderunspor | 15.30

1461 Trabzon – Ankaraspor | 15.30

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin mağlup olmasının ardından ilk finalist Borussia Dortmund olmuştu. 8 Mayıs akşamı gerçekleşen Real Madrid - Bayern Münih mücadelesinin sonucunun ardından ise final belli oldu.

1 Haziran 2024 oynanacak olan final, Wembley Stadyumu'nda yapılacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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