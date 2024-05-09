Bugünün maç programına göre Avrupa Ligi yarı finalinde Bayer Leverkusen ile Roma 22.00'da karşılaşacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyorken bugün maç var mı, kimin gibi sorular araştırıldı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde bu akşam (9 Mayıs) 2 karşılaşma oynanacak. Saat kaçta ve ne zaman olduğu araştırılırken bugün hangi maçların gerçekleştirileceği araştırıldı.
Futbolseverlerin merakla beklediği yarı final karşılaşmaları bugün yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleşecek olan mücadelelerin dışında diğer karşılaşmaların neler olduğu gündemde yer aldı.
9 Mayıs günü oynanacak olan maçlar şöyle:
Atalanta – Marsilya | 22.00 | CBC Sport, Exxen
Bayer Leverkusen – Roma | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen
UEFA Konferans Ligi
Olympiakos – Aston Villa | 22.00 | Exxen
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Akhdoud – Al Nassr | 21.00 | S Sport Plus
TFF 2. Lig Play-Off
24 Erzincanspor – Menemenspor | 20.00 | TFF Youtube kanalı
Bucaspor – Mersin İY | 20.00
Iğdırspor – İskenderunspor | 15.30
1461 Trabzon – Ankaraspor | 15.30
Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin mağlup olmasının ardından ilk finalist Borussia Dortmund olmuştu. 8 Mayıs akşamı gerçekleşen Real Madrid - Bayern Münih mücadelesinin sonucunun ardından ise final belli oldu.
1 Haziran 2024 oynanacak olan final, Wembley Stadyumu'nda yapılacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi