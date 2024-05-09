Bugünün maç programına göre Avrupa Ligi yarı finalinde Bayer Leverkusen ile Roma 22.00'da karşılaşacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2024 12:19 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 12:31 - Güncelleme:

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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyorken bugün maç var mı, kimin gibi sorular araştırıldı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde bu akşam (9 Mayıs) 2 karşılaşma oynanacak. Saat kaçta ve ne zaman olduğu araştırılırken bugün hangi maçların gerçekleştirileceği araştırıldı.