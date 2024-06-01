Bugünün (1 Haziran) voleybol maçı programına göre Türkiye - Güney Kore karşılaşması oynanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milletler Lig'inde ilk etap tamamlanırken ikinci etap mücadeleleri son hızla devam ederken bugün voleybol maçı var mı, kiminle araması yapıldı. 31 Mayıs gecesi oynanan Sırbistan karşılaşmasını kazanmasının ardından bugün Güney Kore maçı saat kaçta, ne zaman araması yapıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız VNL'de mücadele etmeye devam ederken 1 Haziran günü kiminle oynayacak merak edilirken maç programı da araştırıldı. İşte fikstür...
İlk etap Antalya'da tamamlanırken ikinci etap mücadeleleri ABD'de gerçekleşiyor. 31 Mayıs gecesi Sırbistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etmemizin ardından bugün (1 Haziran) Güney Kore ile 21.00'de karşılaşma yaşanacak.
İlk 2 maç tamamlanırken Güney Kore ve ABD ile karşılaşmalar kaldı. Fikstür şöyle:
29 Mayıs
Türkiye - Almanya | 22.30
31 Mayıs
Türkiye - Sırbistan | 03.30
1 Haziran
Güney Kore-Türkiye | 21.00
2 Haziran
ABD-Türkiye | 23.00
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Karşılaşmalar, TRT Spor ekranlarında yayınlanacak ve 21.00'da başlayacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi