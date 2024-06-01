Bugünün (1 Haziran) voleybol maçı programına göre Türkiye - Güney Kore karşılaşması oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Haziran 2024 10:41 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 10:49 - Güncelleme:

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Milletler Lig'inde ilk etap tamamlanırken ikinci etap mücadeleleri son hızla devam ederken bugün voleybol maçı var mı, kiminle araması yapıldı. 31 Mayıs gecesi oynanan Sırbistan karşılaşmasını kazanmasının ardından bugün Güney Kore maçı saat kaçta, ne zaman araması yapıldı.