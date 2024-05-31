Bugünün voleybol maçı programına göre VNL'de Filenin Sultanları'nın karşılaşması yok

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mayıs 2024 17:17 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 17:25 - Güncelleme:

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ülkemizi temsil ederken maçları yakından takip ediliyor. Heyecanla takip edilen organizasyon sürerken bugün voleybol maçı var mı, kimin araması gerçekleştirildi. En son dün gece 03.30'da Türkiye ile Sırbistan karşılaştı.