Bugünün voleybol maçı programına göre VNL'de Filenin Sultanları'nın karşılaşması yok
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ülkemizi temsil ederken maçları yakından takip ediliyor. Heyecanla takip edilen organizasyon sürerken bugün voleybol maçı var mı, kimin araması gerçekleştirildi. En son dün gece 03.30'da Türkiye ile Sırbistan karşılaştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'de mücadele ediyor. Merakla takip edilen ligde ilk etap tamamlanırken, ikinci etap mücadeleleri ABD'de oynanıyor. Takip edenler ise bugün kimin maçı var aramasını yapmaya başladı. İşte 2024 fikstürü...
Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları'nın 31 Mayıs akşamı maçı bulunmuyor. Dün gece Sırbistan ile karşılaşmasının sonucunda 3-1'lik skorla mağlup ederek kazanan taraf olduk.
VNL'de maç takvimine göre ilk karşılaşma 29 Mayıs'ta oynanırken 31 Mayıs'ta ikinci maç oynandı. Fikstür ise şöyle:
29 Mayıs
Türkiye - Almanya | 22.30
31 Mayıs
Türkiye - Sırbistan | 03.30
1 Haziran
Güney Kore-Türkiye | 21.00
2 Haziran
ABD-Türkiye | 23.00
İlk etaptaki mücadeleler sonucunda Japonya'yı 3-2 mağlup ederken, Hollanda'yı da 3-1 mağlup etti. Sultanlar, İtalya'ya 3-1 yenilen takım, Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.
VNL ikinci etapta kadro ise şöyle:
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.
Kaynak: Türkiye Gazetesi