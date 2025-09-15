Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi listesini paylaştı

Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi listesini paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa&#039;da sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi listesini paylaştı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'da yaşayan vatandaşlar, BUSKİ tarafından yapılan su kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arayanlar BUSKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret etmeye başladı.

BUSKİ su kesintisi listesi yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, teknik arıza sebebiyle 15 Eylül'de birçok ilçe ve mahallelerde suların kesileceğini bildirdi.

Bursa’da bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Yıldırım, Osmangazi ve Mıustafakemalpaşa da yer alıyor. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 15 Eylül BUSKİ su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar listesi...

Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi listesini paylaştı - 1. Resim

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'nınYıldırım, Osmangazi, Baruthane ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde 15 Eylül 20205 Pazartesi günü su kesintisi gerçekleşti. BUSKi tarafından paylaşılan listeye bakıldığında kesintilerin kısa süre içinde gelmesi bekleniyor. 

15 EYLÜL BUSKİ SU KESİNTİSİ

Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi listesini paylaştı - 2. Resim

YILDIRIM/ ÇINARÖNÜ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2025 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2025 12:00

Kesim Tarihi: 15/09/2025 10:30

Açıklama: Yıldırım ilçesi; C3_D22 Alt bölgesinde bulunan, Çınarönü Mahallesi 2.Ahlat sokak ve civarında ''arıza'' çalışması nedeniyle 15.09.2025 tarihinde 10:30 ile 12:00 saatleri arasında ''su kesintisi'' yapılacaktır.

Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi listesini paylaştı - 3. Resim

OSMANGAZİ/ HÜDAVENDİGAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2025 04:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2025 11:00

Kesim Tarihi: 15/09/2025 04:00

Açıklama: Osmangazi ilçesi; C3_A Alt bölgesinde bulunan Hüdavendigar Mahallesi Pınar Caddesi ve civarı "arıza" çalışmaları nedeniyle 15.09.2025 tarihinde 04:00 ile 11:00 saatleri Arasında ''su kesintisi" yapılacaktır.

Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi listesini paylaştı - 4. Resim 

BARUTHANE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2025 12:00

Kesim Tarihi: 15/09/2025 09:30

Açıklama: Yıldırım ilçesi; C2_10 - C1_D07 Alt Bölgesinde Bulunan, Baruthane Mahallesi Bilir Sokak Ve Civarı ''arıza'' çalışması nedeniyle 15.09.2025 tarihinde 09:30 ile 12:00 saatleri arasında, "su kesintisi" yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

 Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi listesini paylaştı - 5. Resim

MUSTAFAKEMALPAŞA/ LALAŞAHİN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/09/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/09/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 06.09.2025 - 16.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

 Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi listesini paylaştı - 6. Resim

OSMANGAZİ/ KÜÇÜKBALIKLI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2025 12:00

Kesim Tarihi: 15/09/2025 10:00

Açıklama: Osmangazi ilçesi; C4_D16 Alt Bölgesinde Bulunan Küçükbalıklı Mahallesi Kuşçu Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 15.09.2025 Tarihinde 10:00 ile 12:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adıyaman deprem son dakika! Adıyaman'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adıyaman deprem son dakika! Adıyaman'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? - HaberlerAdıyaman deprem son dakika! Adıyaman'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül maç takvimi - HaberlerBugün hangi maçlar var? 15 Eylül maç takvimiVuslat Doğan Sabancı kimdir, ne iş yapıyor? Vuslat Doğan Sabancı'nın hayatı ve kariyeri - HaberlerVuslat Doğan Sabancı kimdir, ne iş yapıyor? Vuslat Doğan Sabancı'nın hayatı ve kariyeriKYK 2.dönem yurt başvuruları ne zaman? Başvuru tarihleri araştırılıyor - HaberlerKYK 2.dönem yurt başvuruları ne zaman? Başvuru tarihleri araştırılıyoriOS 26 ne zaman, bugün saat kaçta gelecek? - HaberleriOS 26 ne zaman, bugün saat kaçta gelecek?Evde bakım ödemeleri yattı mı, kaç para? - HaberlerEvde bakım ödemeleri yattı mı, kaç para?
Sonraki Haber Yükleniyor...