Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi listesini paylaştı
Bursa'da yaşayan vatandaşlar, BUSKİ tarafından yapılan su kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arayanlar BUSKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret etmeye başladı.
BUSKİ su kesintisi listesi yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, teknik arıza sebebiyle 15 Eylül'de birçok ilçe ve mahallelerde suların kesileceğini bildirdi.
Bursa’da bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Yıldırım, Osmangazi ve Mıustafakemalpaşa da yer alıyor. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 15 Eylül BUSKİ su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar listesi...
BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bursa'nınYıldırım, Osmangazi, Baruthane ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde 15 Eylül 20205 Pazartesi günü su kesintisi gerçekleşti. BUSKi tarafından paylaşılan listeye bakıldığında kesintilerin kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.
15 EYLÜL BUSKİ SU KESİNTİSİ
YILDIRIM/ ÇINARÖNÜ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2025 10:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2025 12:00
Kesim Tarihi: 15/09/2025 10:30
Açıklama: Yıldırım ilçesi; C3_D22 Alt bölgesinde bulunan, Çınarönü Mahallesi 2.Ahlat sokak ve civarında ''arıza'' çalışması nedeniyle 15.09.2025 tarihinde 10:30 ile 12:00 saatleri arasında ''su kesintisi'' yapılacaktır.
OSMANGAZİ/ HÜDAVENDİGAR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2025 04:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2025 11:00
Kesim Tarihi: 15/09/2025 04:00
Açıklama: Osmangazi ilçesi; C3_A Alt bölgesinde bulunan Hüdavendigar Mahallesi Pınar Caddesi ve civarı "arıza" çalışmaları nedeniyle 15.09.2025 tarihinde 04:00 ile 11:00 saatleri Arasında ''su kesintisi" yapılacaktır.
BARUTHANE
Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2025 09:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2025 12:00
Kesim Tarihi: 15/09/2025 09:30
Açıklama: Yıldırım ilçesi; C2_10 - C1_D07 Alt Bölgesinde Bulunan, Baruthane Mahallesi Bilir Sokak Ve Civarı ''arıza'' çalışması nedeniyle 15.09.2025 tarihinde 09:30 ile 12:00 saatleri arasında, "su kesintisi" yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
MUSTAFAKEMALPAŞA/ LALAŞAHİN
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/09/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2025 18:00
Kesim Tarihi: 06/09/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 06.09.2025 - 16.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
OSMANGAZİ/ KÜÇÜKBALIKLI
Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2025 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2025 12:00
Kesim Tarihi: 15/09/2025 10:00
Açıklama: Osmangazi ilçesi; C4_D16 Alt Bölgesinde Bulunan Küçükbalıklı Mahallesi Kuşçu Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 15.09.2025 Tarihinde 10:00 ile 12:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.