Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi listesini paylaştı

BUSKİ su kesintisi listesi yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, teknik arıza sebebiyle 15 Eylül'de birçok ilçe ve mahallelerde suların kesileceğini bildirdi.

Bursa’da bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Yıldırım, Osmangazi ve Mıustafakemalpaşa da yer alıyor. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek? İşte 15 Eylül BUSKİ su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar listesi...

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'nınYıldırım, Osmangazi, Baruthane ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde 15 Eylül 20205 Pazartesi günü su kesintisi gerçekleşti. BUSKi tarafından paylaşılan listeye bakıldığında kesintilerin kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

YILDIRIM/ ÇINARÖNÜ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2025 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2025 12:00

Kesim Tarihi: 15/09/2025 10:30

Açıklama: Yıldırım ilçesi; C3_D22 Alt bölgesinde bulunan, Çınarönü Mahallesi 2.Ahlat sokak ve civarında ''arıza'' çalışması nedeniyle 15.09.2025 tarihinde 10:30 ile 12:00 saatleri arasında ''su kesintisi'' yapılacaktır.

OSMANGAZİ/ HÜDAVENDİGAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2025 04:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2025 11:00 Kesim Tarihi: 15/09/2025 04:00 Açıklama: Osmangazi ilçesi; C3_A Alt bölgesinde bulunan Hüdavendigar Mahallesi Pınar Caddesi ve civarı "arıza" çalışmaları nedeniyle 15.09.2025 tarihinde 04:00 ile 11:00 saatleri Arasında ''su kesintisi" yapılacaktır. BARUTHANE