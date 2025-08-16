Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Bursaspor, hazırlık maçında Eskişehir'i konuk edecek. Karşılaşmaya saatler kala teknik direktörleri sahaya süreceği 11 oyuncunun performansı merak konusu oldu.

Peki, Bursaspor-Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bursaspor Eskişehirspor maçı As TV'de naklen yayınlanacaktır.

Karşılaşma bugün saat 20.00’de başlayacak ve Digiturk, Tivibu, D-Smart, Kablo TV ile Türksat üzerinden de izlenebilecek.

BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor- Eskişehirspor hazırlık maçı 16 Ağustos 2025 tarihinde Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.