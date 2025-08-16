Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursaspor-Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bursaspor-Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bursaspor-Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Bursaspor-Eskişehirspor maçının başlamasına saatler kaldı. Bursaspor ve Eskişehirspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu haline geldi.

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Bursaspor, hazırlık maçında Eskişehir'i konuk edecek. Karşılaşmaya saatler kala teknik direktörleri sahaya süreceği 11 oyuncunun performansı merak konusu oldu.

Peki, Bursaspor-Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

Bursaspor-Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? - 1. Resim

BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bursaspor Eskişehirspor maçı As TV'de naklen yayınlanacaktır.

Karşılaşma bugün saat 20.00’de başlayacak ve Digiturk, Tivibu, D-Smart, Kablo TV ile Türksat üzerinden de izlenebilecek.

Bursaspor-Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? - 2. Resim

BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor- Eskişehirspor hazırlık maçı 16 Ağustos 2025 tarihinde Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. 

Bursaspor, yeni sezon çalışmaları kapsamında Eskişehirspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde akşam saatlerinde taktik ağırlıklı bir antrenmanları yaptı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan çalışma, Teknik Direktör Adem Çağlayan idaresinde gerçekleşti.

