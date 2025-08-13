Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > BYK Motovlog öldü mü? Burak Yavuz Kılıç ölüm haberiyle gündeme geldi

BYK Motovlog öldü mü? Burak Yavuz Kılıç ölüm haberiyle gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BYK Motovlog öldü mü? Burak Yavuz Kılıç ölüm haberiyle gündeme geldi
Ölüm Haberi, Instagram, YouTube, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hız tutkunu olan ve sosyal medyada BYK Motovlog adıyla tanınan Burak Yavuç Kılıç, motosiklet videoları çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmaktadır. Özellikle de Instagram ve YouTube'de büyük bir takipçi kitlesine sahiptir. Deniz Servan Narin'in ölümünün ardından sosyal medya kullacılarından bazıları arama motorlarında "BYK Motovlog öldü mü?" sorusunu sorgulatmaya başladı.

Sosyal medyada BYK Motovlog adı ile bilinen Burak Yavuz Kılıç'ın Instagram'da 437 bin takipçisi vardır. Motor tutkusunu sosyal medya platformuna taşıyarak ün kazanan BYK Motovlog'un Youtube üzerinden de videoları bulunuyor.

Motorda çektiği Vlog videoları ile ünlenen Burak Yavuz Kılıç'ın öldüğüne dair söylentiler yayılmaya başlandı. Son zamanlarda paylaşımda bulunmadığı için takipçileri, "BYK Motovlog öldü mü? " sorusunu gündeme taşıdı. 

BYK Motovlog öldü mü? Burak Yavuz Kılıç ölüm haberiyle gündeme geldi - 1. Resim

BYK MOTOVLOG ÖLDÜ MÜ?

BYK Motovlog ölmedi. Sosyal medyada BYK Motovlog adı ile bilinen Burak Yavuz Kılıç'ın öldüğüne dair resmi bir açıklama gelmemiştir. 

BYK Motovlog, Instagram’da 437 bin takipçiye, YouTube’da ise binlerce aboneye sahiptir. Çektiği videolar, hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyük bir ilgiyle izlenmektedir. Ancak şu sıralar paylaşımlar yapmaya ara veren Kılıç ölüm haberleriyle gündeme gelmiştir. 

Bu tarz ölüm iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. BYK Motovlog yaşıyordur. 

BYK Motovlog öldü mü? Burak Yavuz Kılıç ölüm haberiyle gündeme geldi - 2. Resim

BURAK YAVUZ KILIÇ KİMDİR?

Burak Yavuz Kılıç  sosyal medyada "BYK Motovlog" adıyla ünlenmiştir. Motosiklet tutkunlarının yakından tanıdığı bir içerik üreticisidir. Hem Instagram hem YouTube platformlarında paylaştığı sürüş videolarıyla tanınırlığını arttırmıştır.

Burak Yavuz Kılıç’ın yaşı ve memleketi hakkında net bilgiler bulunmamakladır. Yalnızca sosyal medyada motosiklete dair her şeyi anlatan paylaşımlar yapmaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe taraftarı bu haberi bekliyordu! 5-1'lik zafer sonrası transfer müjdesi geldiEda Sakız kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Burak Bulut'un eşi araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eda Sakız kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Burak Bulut'un eşi araştırılıyor - HaberlerEda Sakız kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Burak Bulut'un eşi araştırılıyorFenerbahçe - Benfica maçı ne zaman ve hangi kanalda? Fener UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna çıktı - HaberlerFenerbahçe - Benfica maçı ne zaman ve hangi kanalda?Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada? - HaberlerFenerbahçe kazanınca UEFA ülke puanı sıralaması değiştiFenerbahçe'de Jhon Duran sakatlandı mı? Maçı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu belli oldu - HaberlerMaçı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu belli olduUEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye kaçıncı sırada? - HaberlerUEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye kaçıncı sırada?Melih Kunukcu kimdir, ne iş yapıyor? İrem Derici'ye evlenme teklifi etti - HaberlerMelih Kunukcu kimdir, ne iş yapıyor? İrem Derici'ye evlenme teklifi etti
Sonraki Haber Yükleniyor...