BYK Motovlog öldü mü? Burak Yavuz Kılıç ölüm haberiyle gündeme geldi

Sosyal medyada BYK Motovlog adı ile bilinen Burak Yavuz Kılıç'ın Instagram'da 437 bin takipçisi vardır. Motor tutkusunu sosyal medya platformuna taşıyarak ün kazanan BYK Motovlog'un Youtube üzerinden de videoları bulunuyor.

Motorda çektiği Vlog videoları ile ünlenen Burak Yavuz Kılıç'ın öldüğüne dair söylentiler yayılmaya başlandı. Son zamanlarda paylaşımda bulunmadığı için takipçileri, "BYK Motovlog öldü mü? " sorusunu gündeme taşıdı.

BYK MOTOVLOG ÖLDÜ MÜ?

BYK Motovlog ölmedi. Sosyal medyada BYK Motovlog adı ile bilinen Burak Yavuz Kılıç'ın öldüğüne dair resmi bir açıklama gelmemiştir.

BYK Motovlog, Instagram’da 437 bin takipçiye, YouTube’da ise binlerce aboneye sahiptir. Çektiği videolar, hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyük bir ilgiyle izlenmektedir. Ancak şu sıralar paylaşımlar yapmaya ara veren Kılıç ölüm haberleriyle gündeme gelmiştir.

Bu tarz ölüm iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. BYK Motovlog yaşıyordur.

BURAK YAVUZ KILIÇ KİMDİR?

Burak Yavuz Kılıç sosyal medyada "BYK Motovlog" adıyla ünlenmiştir. Motosiklet tutkunlarının yakından tanıdığı bir içerik üreticisidir. Hem Instagram hem YouTube platformlarında paylaştığı sürüş videolarıyla tanınırlığını arttırmıştır.

Burak Yavuz Kılıç’ın yaşı ve memleketi hakkında net bilgiler bulunmamakladır. Yalnızca sosyal medyada motosiklete dair her şeyi anlatan paylaşımlar yapmaktadır.