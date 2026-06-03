İzmir’de tatillerini sürdüren Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı meydana geldi. Yaşanan olayda, Engin Polat’ın koruması olan Can Polat ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını yitirdi. Peki, Can Polat kimdir? Dilan Polat'ın neyi oluyor?

Sosyal medya fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat’ın kuzeni olduğu belirtilen ve aynı zamanda çiftin korumalığını yapan Polat, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

CAN POLAT KİMDİR?

Can Polat'ın Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması aynı zamanda eşi Engin Polat'ın ise amcasının oğlu olduğu biliniyor. Evli ve dört kız çocuk babası olan Can Polat 37 yaşındaydı.

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