Canelo Álvarez - Terence Crawford maçı ne zaman, saat kaçta nerede izlenir?

Canelo Álvarez - Terence Crawford maçı ne zaman, saat kaçta nerede izlenir?

Canelo Álvarez - Terence Crawford maçı ne zaman, saat kaçta nerede izlenir?
Boks tutkunları bu maça kilitlendi, internette şu sıralar en çok aranan konulardan biri de Canelo Álvarez -Terence Crawford maçı oldu. Amerika'nın en iyi boksörlerinden biri olan Terence Crawford, Canelo Álvarez ile ringe çıkıyor. Dev karşılaşma öncesi Canelo Álvarez -Terence Crawford maçı ne zaman, saat kaçta nerede izlenir? sorularının cevapları aranıyor. İşte Canelo Álvarez,-Terence Crawford maçı ile ilgili detaylar ve yayın bilgileri...

Dört farklı sıklette dünya şampiyonu olan ABD'nin en iyi boksörlerinden Terence Crawford, WBC, WBA, WBO ve IBF süper orta sıklet şampiyonu Canelo Alvarez ile ringe çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen mücadelenin tarihi merak ediliyor. Las Vegas'taki karşılaşma canlı olarak yayınlanacak. Peki Canelo Álvarez - Terence Crawford boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte o haberin ayrıntıları...

Canelo Álvarez - Terence Crawford maçı ne zaman, saat kaçta nerede izlenir? - 1. Resim

Fotoğraftaki Canelo Álvarez

CANELO ALVAREZ - TERENCE CRAWFORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Canelo Álvarez - Terence Crawford maçı Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda yapılacak. 

Canelo Álvarez - Terence Crawford maçı ne zaman, saat kaçta nerede izlenir? - 2. Resim

Soldaki Terence Crawford

ALVAREZ - CRAWFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boks devleri Álvarez ve Crawford'un maçı ne zaman diye de araştırılıyor. Dev maç cumartesiyi pazara bağlayan gece Türkiye saati ile 04:00'te başlayacak. 

CANELO ALVAREZ -TERENCE CRAWFORD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Büyük mücadeleye doğru geri sayım başladı, "Canelo - Crawford maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" sorusunun da cevabı belli oldu. Canelo Álvarez - Terence Crawford Netflix'ten canlı olarak ekranlara gelecek. 

 

 

