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Canlı yayın konuğu Yeliz Yeşilmen'in gençliği ve son hali ilgi topladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Canlı yayın konuğu Yeliz Yeşilmen&#039;in gençliği ve son hali ilgi topladı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV 8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programının konuğu Yeliz Yeşilmen hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Vatandaşlar Yeliz Yeşilmen kimdir, nerelidir, ne iş yapar gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Detaylar, haberimizde...

Hafta içi sabah saatlerinde yayınlanan ve Müge Dağıstanlı ile Yelda Kırçuval tarafından sunulan Aramızda Kalmasın'ın bugünkü konuğu Yeliz Yeşilmen oldu. 

Ünlü oyuncunun son halini gören vatandaşlar hayatını ve biyografisini merak etmeye başladı.

Canlı yayın konuğu Yeliz Yeşilmen'in gençliği ve son hali ilgi topladı - 1. Resim

TV8 KONUĞU KİMDİR?

TV8'de bu sabah yayınlanan programa konuk olan Yeliz Yeşilmen 17 Aralık 1978 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Meslek hayatına ilk olarak 16 yaşında İskenderun'da müzik programı sunuculuğu yaparak başladı.

Buradaki başarısının ardından İstanbul'a gelerek Kral TV'de sunuculuk yapmaya başladı.

Mehmet Ali Erbil tarafından sunulan ünlü yarışma programı Çarkıfelek'te görev aldı.

Programın ardından yine Mehmet Ali Erbil'in başrolünde yer aldığı Aşkım Aşkım dizisinde oyunculuk yaptı.

Oyunculuk deneyiminin yanında şarkıcılık da yapan Yeliz Yeşilmen 2004 yılında ilk albümünü çıkardı.

2006 ve 2009 yılları arasında iki albüm daha çıkardı ve bir taraftan da oyunculuk kariyerine devam etti.

Canlı yayın konuğu Yeliz Yeşilmen'in gençliği ve son hali ilgi topladı - 2. Resim

Yeliz Yeşilmen'in rol aldığı yapımlar ise şöyle:

Altın Kızlar

Aynı Çatı Altında

Amerikalılar Karadeniz'de 2

Belalı Baldız

Hayat Bilgisi

Avrupa Yakası

Hababam Sınıfı Merhaba

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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