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Canlı yayın konuğu Yonca Evcimik’in 8 tane albümü var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Canlı yayın konuğu Yonca Evcimik’in 8 tane albümü var

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına bugün konuk olan isim şarkıcı Yonca Evcimik oldu. Sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programına katılan Evcimik kimdir, kaç yaşında merak edilirken albümleri ve şarkıları da gündeme geldi.

Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunuculuğunu yaptığı programa her gün bir isim dahil oluyor. 4 Haziran günü konuk olarak katılan Yonca Evcimik hakkında kaç yaşında olduğu araştırılırken başta Bandıra Bandıra olmak üzere şarkılarının isimleri merak edildi.

YONCA EVCİMİK KİMDİR?

Sanatçı, 16 Eylül 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1977 senesinde çocuk tiyatrosu ile sanatçılığa adım atan isim, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu.

1978-1990 aralığında dansçı ve şarkıcı olarak çalıştıktan sonra 1979'da Şan Tiyatrosu'na girdi. Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı, Carmen gibi birçok oyunda yer alan sanatçı, Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı filmlerinde yer aldı.

Canlı yayın konuğu Yonca Evcimik’in 8 tane albümü var - 1. Resim

1985 ile 1988 aralığında Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Yasaklar, Aşk Olsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler oyunlarında yer alan Evcimik, 1991 yılında ilk albümü olan "Abone"yi çıkardı.

ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

1991 - Abone
1992 - Kendine Gel
1994 - Yonca Evcimik '94

Canlı yayın konuğu Yonca Evcimik’in 8 tane albümü var - 2. Resim
1995 - I'm Hot For You
1998 - Günaha Davet
2001 - Herkes Baksın Dalgasına
2008 - Şöhret - İbret Öyküsü adında albümleri olan sanatçının şarkıları şöyle:

1994 - 8.15 Vapuru
1995 - I'm Hot For You
1997 - Yaşasın Kötülük
2004 - Aşka Hazır (EP)
2005 - Oldu Gözlerim Doldu

Canlı yayın konuğu Yonca Evcimik’in 8 tane albümü var - 3. Resim
2008 - Şöhret (EP, PopKorn & Uğur Yıldıran U.UR)
2010 - Tweetine Bandım
2011 - Seni Hâlâ Seviyorum
2012 - Yallah Sevgilim
2016 - Aha!
2017 - Kendine Gel (feat. İrem Derici & Gökçe)
2017 - Ortaya Karışık (EP)
2020 - Ayıp Şeyler
2022 - Vurula Vurula
 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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