Canlı yayın konuğu Yonca Evcimik’in 8 tane albümü var

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına bugün konuk olan isim şarkıcı Yonca Evcimik oldu. Sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programına katılan Evcimik kimdir, kaç yaşında merak edilirken albümleri ve şarkıları da gündeme geldi.

Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunuculuğunu yaptığı programa her gün bir isim dahil oluyor. 4 Haziran günü konuk olarak katılan Yonca Evcimik hakkında kaç yaşında olduğu araştırılırken başta Bandıra Bandıra olmak üzere şarkılarının isimleri merak edildi.

YONCA EVCİMİK KİMDİR?

Sanatçı, 16 Eylül 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1977 senesinde çocuk tiyatrosu ile sanatçılığa adım atan isim, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu.

1978-1990 aralığında dansçı ve şarkıcı olarak çalıştıktan sonra 1979'da Şan Tiyatrosu'na girdi. Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı, Carmen gibi birçok oyunda yer alan sanatçı, Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı filmlerinde yer aldı.

1985 ile 1988 aralığında Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Yasaklar, Aşk Olsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler oyunlarında yer alan Evcimik, 1991 yılında ilk albümü olan "Abone"yi çıkardı.

ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

1991 - Abone

1992 - Kendine Gel

1994 - Yonca Evcimik '94



1995 - I'm Hot For You

1998 - Günaha Davet

2001 - Herkes Baksın Dalgasına

2008 - Şöhret - İbret Öyküsü adında albümleri olan sanatçının şarkıları şöyle:

1994 - 8.15 Vapuru

1995 - I'm Hot For You

1997 - Yaşasın Kötülük

2004 - Aşka Hazır (EP)

2005 - Oldu Gözlerim Doldu



2008 - Şöhret (EP, PopKorn & Uğur Yıldıran U.UR)

2010 - Tweetine Bandım

2011 - Seni Hâlâ Seviyorum

2012 - Yallah Sevgilim

2016 - Aha!

2017 - Kendine Gel (feat. İrem Derici & Gökçe)

2017 - Ortaya Karışık (EP)

2020 - Ayıp Şeyler

2022 - Vurula Vurula

