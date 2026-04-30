Uzmanlara göre Alçak Dünya Yörüngesi’ndeki yoğunluk kritik seviyeye ulaştı. Kontrol sistemlerinde yaşanacak kısa süreli bir aksama bile, zincirleme çarpışmaları tetikleyerek sadece 2,8 gün içinde küresel bir krize dönüşebilir. Peki, Alçak Dünya Yörüngesi nedir, neden kritik?

Özellikle Alçak Dünya Yörüngesi, son yıllarda hızla artan mega uydu takımyıldızları nedeniyle kritik bir yoğunluğa ulaştı. İnternet, iletişim, navigasyon ve hava durumu hizmetleri sağlayan bu sistemler, aynı zamanda saatte yaklaşık 27 bin kilometre hızla hareket eden binlerce nesnenin bulunduğu bir ortamda çarpışma riskini artırıyor.

Büyük bir güneş fırtınasının krize yol açması için uyduları doğrudan parçalayacak kadar güçlü olması gerekmiyor. Yalnızca günümüzde giderek kalabalıklaşan uydu ortamını kontrol altında tutan izleme, komut gönderme ve çarpışma önleme manevralarını kesintiye uğratması bile yeterli olabilir.

Sarah Thiele liderliğinde hazırlanan yeni bir makale, bu sistemin ne kadar kırılgan hale geldiğini ölçmeye çalışıyor. Araştırma, uyduların manevra yapamadığı veya operatörlerin nesnelerin konumunu güvenilir şekilde takip edemediği durumlarda ciddi bir çarpışmanın ne kadar sürede gerçekleşebileceğini tahmin eden “CRASH Clock” (Çarpışma Gerçekleşme ve Ciddi Hasar Saati) adlı bir metriği tanıtıyor.

Ortaya çıkan sonuçlar endişe verici. Araştırmacılar, Haziran 2025’e ait uydu katalog verilerini kullanarak, operatörlerin çarpışma önleme manevraları için komut gönderme yeteneğini kaybetmesi durumunda, büyük bir çarpışmanın yaklaşık 2,8 gün içinde gerçekleşebileceğini hesapladı. Tüm uzay nesnelerinin etkileşimlerini kapsayan daha geniş kapsamlı hesaplamada ise bu süre 5,5 gün olarak bulundu. Oysa mega takımyıldızların hızla yayılmasından önce, 2018 yılında bu değer 164 gündü.

Bu, tüm ağ genelinde her 1,8 dakikada bir manevra yapıldığı anlamına geliyor.

TEK BİR ÇARPIŞMA NEDEN ÖNEMLİ?

Bu tür felaketlerin en bilinen örneği, zincirleme çarpışmaların yörüngeyi enkazla doldurduğu ve uzay araçlarının güvenli şekilde fırlatılmasını ya da işletilmesini son derece zorlaştırdığı Kessler syndrome senaryosudur. Ancak bu tür bir süreç yıllar hatta onlarca yıl içinde gelişir.

Araştırmacılar, daha kısa vadeli riski vurgulamak için "CRASH Clock" adlı yeni bir ölçüm geliştirdi. Bu metrik, aktif uydu kontrolü ve koordinasyonu kesintiye uğradığında, büyük ve enkaz üreten bir çarpışmanın ne kadar sürede mümkün hale gelebileceğini tahmin ediyor.

Tek bir yüksek hızlı çarpışma bile uzun vadeli sonuçlar doğurabilir. Büyük nesneler arasındaki bir çarpışma, binlerce parçacık oluşturabilir ve her biri yeni bir tehlike haline gelir.

HATA PAYI DARALIYOR

Araştırmacılara göre, Alçak Dünya Yörüngesi genelinde 1 kilometreden daha yakın geçişler ortalama her 36 saniyede bir gerçekleşiyor. En az bir uydunun dahil olduğu karşılaşmalar yaklaşık her 41 saniyede bir, Starlink ile başka bir uzay nesnesi arasındaki karşılaşmalar ise yaklaşık her 47 saniyede bir yaşanıyor.

Çalışma, uyduların tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini savunmuyor ancak kritik bir zafiyete işaret ediyor. Alçak Dünya Yörüngesi artık sürekli ve hassas bir kontrole dayanıyor ve bu kontrol kesintiye uğradığında, büyük bir çarpışmayı önlemek için elde kalan süre yalnızca birkaç gün olabilir.