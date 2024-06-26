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Çekya ile Türkiye'nin oynadığı tüm maçlar beşer defa beraberlik ve 1 kez berabere olarak sonuçlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çekya ile Türkiye&#039;nin oynadığı tüm maçlar beşer defa beraberlik ve 1 kez berabere olarak sonuçlandı
Milli Takım, Euro 2024, Türkiye - Çekya, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te Çekya ile Türkiye karşı karşıya gelirken bu akşam 22.00'da başlayacak. Yakından takip edilen organizasyonda heyecan sürerken Çekya - Türkiye son maç sonuçları da araştırıldı. Karşılaşmalarda Milli Takım kaç defa kazandı, yenildi gündemde yer aldı. İşte maç sonuçları...

Bu akşam Milli Takımımız Çek Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Tüm dünyanın takip ettiği EURO 2024'te heyecan devam ederken daha önceki karşılaşmalardaki sonuçlar gündeme geldi. İşte tüm maçların skorları ve tarihleri...

TÜRKİYE - ÇEKYA SON MAÇ SONUÇLARI

Milli Takımımız ile Çekya toplamda 11 defa karşılaştı. 7'si özel, 4'ü resmi olurken takımlar beşer defa kazanırken, bir kez berabere kalarak sonuçlandı.

İlk kez 23 Şubat 1994 yılında İstanbul İnönü Stadı'nda karşılaşan ikili, Ertuğrul Sağlam'ın 7. dakikada attığı penaltı ile 1-0 öne geçmişti fakat maç  4-1'lik skorla sonuçlandı.

Çekya ile Türkiye'nin oynadığı tüm maçlar beşer defa beraberlik ve 1 kez berabere olarak sonuçlandı - 1. Resim

26 Mart 1996'da Ostrava'da gerçekleşen mücadelede Türkiye 3-0'lık skorla mağlup olurken 30 Nisan 2003'te Teplice'de gerçekleşen karşılaşmada da 4-0 yenildik.

1 Mart 2006 yılında İzmir'de karşılaşan takımlar 2-2'lik skorla tamamladı.

BUGÜN TÜRKİYE MAÇI VAR MI?

26 Haziran günü Çekya ile Türkiye 22.00'da karşılaşacak. Muhtemel kadroda Altay, Mert, Kaan, Merih, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yusuf, Barış Alper, Kenan Yıldız'ın yer alması bekleniyor. Karşılaşma Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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