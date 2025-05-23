Como İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İnter şampiyonluk için sahada!

Inter Milan, şampiyonluk ümidiyle Como ile deplasmanda karşılaşacak. Napoli'nin bir puan gerisinde olan İnter Milan, galip ayrılıp liderin maçından gelecek sonucu bekleyecek. Bu akşam oynanacak karşılaşma için Como Inter maçı canlı yayın kanalı, muhtemel ilk 11'ler araştırılıyor.

İtalya Serie A'da şampiyon bu akşam belli oluyor. Ligde Napoli 79, Inter 78 puanda. Ligin son maçında Como ile deplasmanda karşılaşacak İnter, Napoli'den gelecek sonuca göre şampiyon olabilir.

Kritik karşılaşma sporseverler tarafından yakından takip edilirken Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ve maçın ilk 11'leri merak ediliyor.

COMO INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giuseppe Sinigaglia Stadında oynanacak Como Inter maçı, bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma S Sport+ üzerinden şifresiz izlenebilecek.

İKİ KUPA İKİ ŞAMPİYONLUK

Inter, bu akşam Serie A'da şampiyonluk için kritik maça çıkıyor. Como ile deplasmanda alacağı ve Napoli maçından çıkacak sonuca göre İtalya Serie şampiyonu belli olacak.

Inter, ligdeki şampiyonluk yanısıra 31 Mayıs'ta da Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile karşılaşacak. Mavi siyahlılar, sezonu bu iki önemli şampiyonluk ile kapatmayı hedefliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Bu akşam oynanacak kritik Como Inter maçında gözler Hakan Çalhanoğlu'da olacak. Teknik Direktör Simone Inzaghi'nin değişmez on birinde olan Hakan Çalhanoğlu'nun kart cezalısı ya da sakat olmadığı için bu akşam da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, van der Brempt, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Cutrone, Strefezza.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Hakan Çalhanoğlu, Asllani, Zalewski, Dimarco; Correa, Taremi.