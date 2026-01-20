Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl düzenlediği ve küresel siyaset ile ekonominin nabzını tutan Davos Zirvesi, 2026 yılında da dünya liderlerini, iş dünyasının en etkili isimlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu. İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilen zirve, bu yıl artan jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle her zamankinden daha kritik başlıklarla gündemde. Peki, Davos zirvesi ne zaman, kaç gün sürecek, kimler katılacak? İşte tüm detaylar...

Ev sahibi İsviçre’nin öncülüğünde düzenlenen 2026 Davos Zirvesi “Diyalog Ruhu” temasıyla gerçekleştiriliyor. Küresel kutuplaşmanın arttığı, jeopolitik risklerin derinleştiği bir dönemde liderler, çok taraflı iş birliğini yeniden canlandırmayı ve ortak çözüm arayışlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Zirve kapsamında küresel ekonomi, yapay zeka ve teknolojik dönüşüm, jeopolitik riskler, enerji güvenliği, iklim krizi ve sürdürülebilirlik başlıkları ön planda. Yapay zekanın ekonomi ve güvenlik politikaları üzerindeki etkisi, bu yılın ana tartışma konuları arasında yer alıyor. Peki, Davos zirvesi ne zaman, kaç gün sürecek, kimler katılacak?

DAVOS ZİRVESİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

56’ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantıları 19 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 23 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Beş gün sürecek zirvede 200’ü aşkın oturumda küresel ölçekte etkili olan sorunlar ve gelecek projeksiyonları ele alınacak.

Zirveye bu yıl 130 ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcı iştirak ederken devlet ve hükümet başkanları ile birlikte ekonomi, dış politika, ticaret ve finans alanlarında karar verici konumda bulunan üst düzey isimler Davos’ta bir araya geldi.

DAVOS ZİRVESİ’NE KİMLER KATILIYOR?

2026 Davos Zirvesi, katılımcı profili açısından son yılların en geniş kapsamlı organizasyonlarından biri. Toplantılara 65 devlet ve hükümet başkanı, 400’ün üzerinde üst düzey siyasi lider, çok sayıda merkez bankası başkanı, ekonomi ve maliye bakanı katılıyor.

Zirveye katılması beklenen ve Davos’ta temaslarda bulunacak liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yer alıyor. Ayrıca Kanada, Çin, Endonezya, Kolombiya ve Orta Doğu’dan birçok ülkenin üst düzey temsilcileri de Davos’ta bulunuyor.

TRUMP DAVOS’UN MERKEZİNDE

Uzun bir aranın ardından Davos’a bizzat katılan ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin en çok konuşulan ismi oldu. Trump’ın yapacağı konuşmalar, Avrupalı liderlerle gerçekleştireceği temaslar ve küresel ticaret ile güvenlik politikalarına dair vereceği mesajlar yakından izleniyor.

Trump’ın Grönland, Gazze, Ukrayna-Rusya savaşı ve küresel ticaret dengeleri konusundaki çıkışlarının Davos gündemini belirlemesi bekleniyor. Zirve kulislerinde Trump’ın sert mesajlarının, Avrupa ülkeleriyle ilişkilerde yeni tartışmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

