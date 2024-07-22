Dct Trading halka arzı 14,00 TL fiyatla eşit dağıtım yaparak Ana Pazar'da satışa çıkacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
SPK tarafından başvurusu onaylanan hisselerden bir tanesi de Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. oldu. Halka arzları yakından takip edenler Dct Trading halka arz ne zaman talep toplayacak, hangi bankalarda olacak merak ederken detaylar henüz tam olarak belirlenmedi.
14,00 TL'den satışa çıkacak olan Dct Trading halka arzı Ana Pazar'da işlem görürken tarihi henüz duyurulmadı. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hissenin katılım endeksine uygunluk durumu da kısa süre içerisinde açıklanacak.
DCT TRADİNG HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
SPK tarafından başvurusu onaylanan hissenin talep toplama tarihi henüz belli olmadı. Hissenin açıklığı %28,85 olurken büyüklüğü 525 Milyon TL oldu.
HİSSE KODU VE FİYATI NEDİR?
Şirketin fiyatı 14,00 TL olarak belirlenirken kodu belirlenmedi.
Eşit dağıtım yaparak toplamda 37,500,000 lot dağıtılacak. Katılım endeksine uygunluğu henüz duyurulmazken fonun kullanılacağı alanlar şöyle:
%40 Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı,
%10 Çeşitli şirketlerin paylarının satın alınması ve/veya iştirak edilmesi ve/veya yeni ortaklıklar kurulması,
%10 Üretim kapasite ve verimlilik artırımı, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları,
%40 İşletme sermayesi.
HANGİ BANKALARDA VAR?
Hisseyi satın almak isteyenler Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi