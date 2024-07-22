Dct Trading halka arzı 14,00 TL fiyatla eşit dağıtım yaparak Ana Pazar'da satışa çıkacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2024 14:13 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 14:22 - Güncelleme:

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SPK tarafından başvurusu onaylanan hisselerden bir tanesi de Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. oldu. Halka arzları yakından takip edenler Dct Trading halka arz ne zaman talep toplayacak, hangi bankalarda olacak merak ederken detaylar henüz tam olarak belirlenmedi.