Denizli su kesintisi sorgulama: Denizli'de sular ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
20 Ağustos Çarşamba günü Denizli su kesintisi arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ana şebekede yaşanan arıza sebebiyle su kesintisi yaşandı. Peki, Denizli'de sular ne zaman gelecek? İşte, 20 Ağustos Denizli su kesintisi bilgileri...
Denizli'de sular ne zaman gelecek? sorusuna Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından cevap verdi.
Buna göre, Merkezefendi-Pamukkale, Beyağaç-Kale-Tavas, Çal-Güney-Bekilli gibi ilçelerindeki kesinti saatleriyle ilgili bilgi verdi. İşte, Denizli su kesintisi hakkında detaylı bilgiler...
DENİZLİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Denizli'de suların geleceği e-Devlet'in "Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama" sayfası üzeriden duyurulmaktadır.
|İlçe
|Etkilenen Yerler
|Başlangıç Tarihi
|Tahmini Bitiş Tarihi
|Açıklama
|Merkezefendi-Pamukkale
|GÖVEÇLİK MAH. AHMET ESKİCİOĞLU CAD. - GÖVEÇLİK MAH. CAFER ÖZER CAD. - GÖVEÇLİK MAH. EKREM BAŞER CAD. - GÖVEÇLİK MAH. FİKRET KAYA CAD. - GÖVEÇLİK MAH. HÜRRİYET/1 CAD. - GÖVEÇLİK MAH. MOLLA SALİH CAD. - GÖVEÇLİK MAH. OSMAN KOÇ CAD. - GÖVEÇLİK MAH. SABRİ ÖZKAN CAD. - GÖVEÇLİK MAH. SALİH DEMİRKAN CAD. - GÖVEÇLİK MAH. VELİ EFENDİ CAD. - GÖVEÇLİK MAH. 104 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 105/3 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 105/4 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 120/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 121/3 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 122/3 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 123/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 124/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 125/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 126/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 136/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 137/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 138, SK. - GÖVEÇLİK MAH. 140 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 141/3 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 142 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 148/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 148/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 148/3 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 148/5 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 150/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 150/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 150/5 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 151/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 166/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 168.. SK. - GÖVEÇLİK MAH. 168/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 169/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 170 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 180/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 181/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 182 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 183 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 190/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 191/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 193 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 194 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 195 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 196 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 197 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 200, SK. - GÖVEÇLİK MAH. 202... SK. - GÖVEÇLİK MAH. 202/3 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 203... SK. - GÖVEÇLİK MAH. 203/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 205/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 205/3 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 205/4 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 209. SK. - GÖVEÇLİK MAH. 220/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 221/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 222/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 223/7 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 224 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 225/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 226/19 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 227/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 228/5 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 231/4 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 232 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 234/4 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 235/3 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 237/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 241/3 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 242 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 243/3 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 244/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 246/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 246/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 247/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 248/1 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 249/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 250. SK. - GÖVEÇLİK MAH. 252. SK. - GÖVEÇLİK MAH. 256 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 257 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 258/10 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 259 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 260/4 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 261/5 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 261/6 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 262 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 263 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 264 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 265 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 266/2 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 267 SK. - GÖVEÇLİK MAH. 268 SK.
|20/08/2025 15:30:00
|20/08/2025 17:59:59
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-GÖVEÇLİK MAHALLESİ MOLLA KADİR CADDESİN DE OLUŞAN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI
|Beyağaç-Kale-Tavas
|-
|20/08/2025 15:15:00
|20/08/2025 18:15:00
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-NEDENİYLE SU KESİNTİSİ
|Çardak-Bozkurt-Honaz
|ARMUTALANI MAH. ARMUTALANI KÜME EVLERİ - ARMUTALANI MAH. AVDAN KÜME EVLERİ - ARMUTALANI MAH. BAKLANKUYUCAK KÜME EVLERİ - ARMUTALANI MAH. MECİDİYE KÜME EVLERİ
|20/08/2025 14:00:00
|20/08/2025 17:00:00
|KUYU POMPA / ELEKTRİK ARIZASI-POMPA ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE SULAR YOK
|Beyağaç-Kale-Tavas
|-
|20/08/2025 13:50:00
|20/08/2025 23:50:00
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-ANA ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI SULAR KESİLDİ
|Merkezefendi-Pamukkale
|-
|20/08/2025 12:00:00
|20/08/2025 14:59:59
|ANA ŞEBEKE ARIZASI- CANKURTARAN MAHALLESİN 1125 SOKAK DA OLUŞAN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI
|Merkezefendi-Pamukkale
|-
|20/08/2025 12:00:00
|20/08/2025 14:59:59
|ANA ŞEBEKE ARIZASI- SÜMER MAHALLESİN 2468 SOKAK DA OLUŞAN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI
|Çal-Güney-Bekilli
|KUTLUBEY MAH. - DEŞDEMİR MAH. - ÇAMKÖY MAH. - ÇAMKÖY MAH. ÇAMKÖY KÜME EVLERİ - DEŞDEMİR MAH. ATATÜRK. CAD. - DEŞDEMİR MAH. DEŞDEMİR KÜME EVLERİ - KUTLUBEY MAH. ALTAN ERBULAK SK. - KUTLUBEY MAH. ATATÜRK. CAD. - KUTLUBEY MAH. ATATÜRK 1 SK. - KUTLUBEY MAH. ATATÜRK 2 SK. - KUTLUBEY MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. - KUTLUBEY MAH. CEVDET SUNAY CAD. - KUTLUBEY MAH. CEVDET SUNAY 1 SK. - KUTLUBEY MAH. CEVDET SUNAY 2 SK. - KUTLUBEY MAH. CEYLAN. SK. - KUTLUBEY MAH. CİHAN SK. - KUTLUBEY MAH. CİHAN 1 SK. - KUTLUBEY MAH. ÇAMLIK. SK. - KUTLUBEY MAH. DİVAN SK. - KUTLUBEY MAH. DOĞANTEPE KÜME EVLERİ - KUTLUBEY MAH. ERENLER KÜME EVLERİ - KUTLUBEY MAH. EVREN SK. - KUTLUBEY MAH. FEVZİ ÇAKMAK SK. - KUTLUBEY MAH. GİRNE SK. - KUTLUBEY MAH. GİRNE 1 SK. - KUTLUBEY MAH. GÜLTEPE SK. - KUTLUBEY MAH. İBRAHİM ÇALLI CAD. - KUTLUBEY MAH. İBRAHİM ÇALLI 1 SK. - KUTLUBEY MAH. İBRAHİM ÇALLI 2 SK. - KUTLUBEY MAH. İBRAHİM ÇALLI 3 SK. - KUTLUBEY MAH. İMREN SK. - KUTLUBEY MAH. KARAÇAY SK. - KUTLUBEY MAH. KARAMAN SK. - KUTLUBEY MAH. KAYALAR. SK. - KUTLUBEY MAH. KUTLUBEY ARAZİ YOLU SK. - KUTLUBEY MAH. KÜÇÜK SK. - KUTLUBEY MAH. MECLİS SK. - KUTLUBEY MAH. MEVLANA. SK. - KUTLUBEY MAH. MİLLET SK. - KUTLUBEY MAH. NAMIK KEMAL. SK. - KUTLUBEY MAH. NİL SK. - KUTLUBEY MAH. ORDU SK. - KUTLUBEY MAH. ORHAN GAZİ SK. - KUTLUBEY MAH. ORHAN GAZİ 1 SK. - KUTLUBEY MAH. SAKARYA SK. - KUTLUBEY MAH. SELAHATTİN PINAR SK. - KUTLUBEY MAH. ŞEN SK. - KUTLUBEY MAH. TERZİLER ÇIKMAZI SK. - KUTLUBEY MAH. TERZİLER SK. - KUTLUBEY MAH. UFUK SK. - KUTLUBEY MAH. YONCA SK.
|20/08/2025 12:00:00
|20/08/2025 23:59:59
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-ANA HAT ARIZASINDAN KAYNAKL SU KESİNTİSİ
|Beyağaç-Kale-Tavas
|-
|20/08/2025 12:00:00
|20/08/2025 22:00:00
|DAĞITICI KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ-
|Çardak-Bozkurt-Honaz
|HÜRRİYET MAH.
|20/08/2025 11:00:00
|20/08/2025 14:00:00
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-
|Beyağaç-Kale-Tavas
|-
|20/08/2025 11:00:00
|20/08/2025 11:59:59
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-NEDENİYLE SU KESİNTİSİ VAR
|Çardak-Bozkurt-Honaz
|YENİ MAH.
|20/08/2025 10:30:00
|20/08/2025 12:30:00
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-
|Babadağ-Buldan-Sarayköy
|KIRANDAMI MAH. KIRANDAMI KÜME EVLERİ
|20/08/2025 10:00:00
|20/08/2025 18:00:00
|DAĞITICI KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ-DAĞITICI KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİ İLE
|Babadağ-Buldan-Sarayköy
|KADIKÖY MAH. BEYLER KÜME EVLERİ - KADIKÖY MAH. DENİZLİ SALİHLİ YOLU - KADIKÖY MAH. KADIKÖY KÜME EVLERİ
|20/08/2025 10:00:00
|20/08/2025 18:00:00
|DAĞITICI KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ-DAĞITICI KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİ İLE
|Babadağ-Buldan-Sarayköy
|BEYLER MAH. BEYLER KÜME EVLERİ - BEYLER MAH. DENİZLİ SALİHLİ YOLU
|20/08/2025 10:00:00
|20/08/2025 18:00:00
|DAĞITICI KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ-DAĞITICI KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİ İLE
|Babadağ-Buldan-Sarayköy
|SARIMAHMUTLU MAH. DENİZLİ SALİHLİ YOLU - SARIMAHMUTLU MAH. KADIKÖY KÜME EVLERİ - SARIMAHMUTLU MAH. SARIMAHMUTLU KÜME EVLERİ
|20/08/2025 10:00:00
|20/08/2025 18:00:00
|DAĞITICI KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ-DAĞITICI KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİ İLE
|Babadağ-Buldan-Sarayköy
|DERBENT MAH. ATATÜRK (DERBENT) CAD. - DERBENT MAH. DENİZLİ SALİHLİ YOLU - DERBENT MAH. DERBENT KÜME EVLERİ
|20/08/2025 10:00:00
|20/08/2025 18:00:00
|DAĞITICI KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ-DAĞITICI KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİ İLE
|Çal-Güney-Bekilli
|KERİMLER MAH. ÇAMRAK KÜME EVLERİ - KERİMLER MAH. ÇORBACILAR KÜME EVLERİ - KERİMLER MAH. KERİMLER KÜME EVLERİ - KERİMLER MAH. UZUNÖZ SK. - KERİMLER MAH. YENİKONAK KÜME EVLERİ
|20/08/2025 10:10:00
|20/08/2025 15:10:00
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-ANA HAT ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ
|Merkezefendi-Pamukkale
|-
|20/08/2025 09:00:00
|20/08/2025 16:59:59
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-GÜMÜŞÇAY MAHALLESİN 4022 SOKAK DA OLUŞAN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI
|Acıpayam-Serinhisar-Çameli
|-
|20/08/2025 09:00:00
|20/08/2025 14:00:00
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-ANA ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİLDİ
|Çivril-Baklan
|BEYKÖY MAH. BEYKÖY_1 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_10 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_11 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_12 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_13 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_14 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_15 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_16 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_2 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_3 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_4 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_5 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_6 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_7 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_8 SK. - BEYKÖY MAH. BEYKÖY_9 SK. - BEYKÖY MAH. IRGILLI CAD. - BEYKÖY MAH. SUNDURLU_18 SK.
|20/08/2025 09:00:00
|20/08/2025 11:59:59
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-
|Beyağaç-Kale-Tavas
|KARAYAYLA MAH. ÇATMALI_1 KÜME EVLERİ - KARAYAYLA MAH. ERDOĞMUŞ KÜME EVLERİ - KARAYAYLA MAH. KAPUZ 1 SK. - KARAYAYLA MAH. KAPUZ 2 SK. - KARAYAYLA MAH. KAPUZ 356 SK. - KARAYAYLA MAH. KIZILKAYA KÜME EVLERİ - KARAYAYLA MAH. YARANKUYU KÜME EVLERİ
|20/08/2025 11:00:00
|20/08/2025 22:59:59
|DAĞITICI KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ-NEDENİYLE SU KESİNTİSİ VAR
|Merkezefendi-Pamukkale
|YUKARIŞAMLI MAH. YUKARIŞAMLI KÜME EVLERİ
|19/08/2025 21:30:00
|19/08/2025 23:30:59
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin