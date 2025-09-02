Denizli su kesintisi sorgulama listesi! Denizli'de sular ne zaman gelecek?
Denizli'de yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'nün arıza ve bakım sorgulama ekranı üzerinden 2 Eylül Salı günü yaşanan su kesintisine dair detaylar belli oldu.
Denizli'de 2 Eylül'de gerçekleşen su kesintisiyle ilgili detaylar Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'nün arıza ve bakım sorgulama ekranı üzerinde açıklandı.
Peki, "Denizli'de sular ne zaman gelecek?" İşte 2 Eylül DESKİ su kesintisi listesi...
DENİZLİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
2 Eylül Denizli'de Çivril-Baklan, Beyağaç-Kale-Tavas, Merkezefendi-Pamukkale'de su kesintisi yaşanıyor.
Denizli'de suların geleceği e-Devlet'in "Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama" sayfası üzeriden duyurulmaktadır.
|İlçe
|Etkilenen Yerler
|Başlangıç Tarihi
|Tahmini Bitiş Tarihi
|Açıklama
|Çivril-Baklan
|BELENCE MAH. BELENCE 8 SK. - BELENCE MAH. BELENCE SK. - BELENCE MAH. BELENCE 10 SK. - BELENCE MAH. BELENCE 12 SK. - BELENCE MAH. BELENCE 15 SK. - BELENCE MAH. BELENCE 16 SK. - BELENCE MAH. BELENCE 2 SK. - BELENCE MAH. BELENCE 21 SK. - BELENCE MAH. BELENCE 25 SK. - BELENCE MAH. BELENCE 4 SK. - BELENCE MAH. BELENCE 5 SK. - BELENCE MAH. BELENCE 6 SK. - BELENCE MAH. BELENCE 9 SK. - BELENCE MAH. BELENCE_7 SK. - BELENCE MAH. ÇAKALLAR_5 SK.
|02/09/2025 10:00:00
|02/09/2025 13:59:59
|ALTYAPI ÇALIŞMASI ( SU )-
|Beyağaç-Kale-Tavas
|-
|02/09/2025 10:00:00
|02/09/2025 14:00:00
|SU YETERSİZ/BASINÇ DÜŞÜK-
|Merkezefendi-Pamukkale
|-
|02/09/2025 10:00:00
|02/09/2025 13:59:59
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-AKÇEŞME MAH. 2056 SK
|Merkezefendi-Pamukkale
|GÜZELKÖY MAH. ATATÜRK.. BULVARI - GÜZELKÖY MAH. SÜLEYMAN DEMİREL. CAD. - GÜZELKÖY MAH. Ş. P. ÇVŞ. İSMAİL AKA CAD. - GÜZELKÖY MAH. 1000 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1001 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 1002 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 1003 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 1004 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 1005.. SK. - GÜZELKÖY MAH. 1099. SK. - GÜZELKÖY MAH. 1100. SK. - GÜZELKÖY MAH. 1101 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 1102 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 1103. SK. - GÜZELKÖY MAH. 1111111111111111 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1200... SK. - GÜZELKÖY MAH. 1300. SK. - GÜZELKÖY MAH. 1400 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1402 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1500 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1500/1 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1600 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1700 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1700/1 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1700/2 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1700/3 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1700/4 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1701 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1702 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1703 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1704 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1705 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1800 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1801 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1802 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1803 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1804 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1805 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1806 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1808 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1809 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1810 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1811 SK. - GÜZELKÖY MAH. 1900. SK. - GÜZELKÖY MAH. 1901 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2000 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 2001. . SK. - GÜZELKÖY MAH. 2002 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2003 .. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2004 .. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2100.. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2101 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 2102 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 2103 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 2104 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 2105. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2106. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2107 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2108 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2109 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 2110 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 2111 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2112 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 2113. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2114 .. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2115 .. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2116 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 2117. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2118. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2119 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2120.. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2121.. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2122 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2123 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 2124. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2200 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2200/1 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2200/2 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2200/3 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2201 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2202 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2203. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2204 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2210 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2300 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2301 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2301/1 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2301/2 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2301/3 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2302 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2303 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2304 SK. - GÜZELKÖY MAH. 2305 SK. - GÜZELKÖY MAH. 233. SK. - GÜZELKÖY MAH. 235. SK. - GÜZELKÖY MAH. 237 SK. - GÜZELKÖY MAH. 239.. SK. - GÜZELKÖY MAH. 2400 SK. - GÜZELKÖY MAH. 241 SK. - GÜZELKÖY MAH. 243. SK. - GÜZELKÖY MAH. 245 . SK. - GÜZELKÖY MAH. 247 SK. - GÜZELKÖY MAH. 249 SK. - GÜZELKÖY MAH. 253 SK. - GÜZELKÖY MAH. 255. SK. - GÜZELKÖY MAH. 257. SK. - GÜZELKÖY MAH. 259. SK. - GÜZELKÖY MAH. 261 SK. - GÜZELKÖY MAH. 265. SK. - GÜZELKÖY MAH. 267. SK. - GÜZELKÖY MAH. 269 SK. - GÜZELKÖY MAH. 271 SK. - GÜZELKÖY MAH. 273 SK.
|02/09/2025 09:30:00
|02/09/2025 11:59:59
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-GÜZELKÖY MAH. 1400 SK
|Çal-Güney-Bekilli
|YENİ MAH. ATATÜRK BULVARI - YENİ MAH. ATATÜRK /6 SK. - YENİ MAH. ATATÜRK_3 SK. - YENİ MAH. ATATÜRK/4 SK. - YENİ MAH. ATATÜRK/5 SK. - YENİ MAH. ATATÜRK/7 SK. - YENİ MAH. ATATÜRK/8 SK. - YENİ MAH. ATATÜRK/9 SK.
|02/09/2025 10:00:00
|02/09/2025 14:00:00
|ISLAH ÇALIŞMASI (SU)-
|Acıpayam-Serinhisar-Çameli
|YUKARI MAH. 273 SK. İMAMHATİP LİSESİ ARKASI
|02/09/2025
|02/09/2025 23:59:59
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-
|Acıpayam-Serinhisar-Çameli
|-
|02/09/2025 09:00:00
|02/09/2025 11:59:59
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİLMİŞTİR
|Çal-Güney-Bekilli
|-
|02/09/2025 08:45:00
|02/09/2025 10:45:59
|ANA ŞEBEKE ARIZASI-
|Çal-Güney-Bekilli
|HAYLAMAZ MAH. SARIVELİLER SK. - HAYLAMAZ MAH. SARIVELİLER/1 SK. - HAYLAMAZ MAH. SARIVELİLER/2 SK. - HAYLAMAZ MAH. SARIVELİLER/3 SK. - HAYLAMAZ MAH. SARIVELİLER/4 SK. - HAYLAMAZ MAH. SARIVELİLER/5 SK. - HAYLAMAZ MAH. SARIVELİLER/6 SK. - HAYLAMAZ MAH. MOLLA MEHMETLER/1 SK. - HAYLAMAZ MAH. MOLLA MEHMETLER SK.
|02/09/2025 11:00:00
|02/09/2025 18:00:00
|DAĞITICI KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ-
