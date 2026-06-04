Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün boyunca meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 4 Haziran 2026 Perşembe günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilerde çok sayıda sarsıntı kaydedilirken, "Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" soruları yeniden gündeme geldi.

4 Haziran 2026 Perşembe günü boyunca açıklanan son deprem verileri, özellikle Ege Bölgesi ile Doğu Anadolu'da hareketliliğin sürdüğünü gösterdi. Gün içerisinde farklı büyüklüklerde meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırmaya başladı.

DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4 Haziran günü Türkiye'nin birçok noktasında küçük ve orta büyüklükte sarsıntılar meydana geldi. Gün içerisinde Malatya, Kahramanmaraş, Kütahya, Balıkesir, Muş, Adana, Elazığ ve Akdeniz açıklarında çok sayıda deprem kaydedildi.

AFAD son depremler listesi 4 Haziran 2026

4 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini gün boyunca güncellemeye devam ediyor. Vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde meydana gelen son depremleri kurumların resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.

Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 4 Haziran 2026 son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre günün dikkat çeken depremlerinden biri Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana geldi. Saat 06.20'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı.

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