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Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına atanan Salih Tanrıkulu, DDK Başkan Vekili olarak görev yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına atanan Salih Tanrıkulu, DDK Başkan Vekili olarak görev yaptı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına atanan Salih Tanrıkulu hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırıldı. Yeni görevine gelmesinin ardından hangi görevlerde bulundu merak edildi. Hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atamalar ve kararlar dün akşam yayımlanan Resmi Gazete'nin ardından belli oldu. Vatandaşlar ise Salih Tanrıkulu'nun kim olduğunu araştırırken nerelidir gibi sorulara cevap aradı.

SALİH TANRIKULU KİMDİR?

1974 yılında Ankara'da dünyaya gelen isim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Amerika'da Illinois Üniversitesinde Ekonomi dalında yüksek lisansını tamamlamasıyla beraber 1997 senesinde Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı ve 1998 yılından itibaren Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Vergi Başmüfettişi, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerini yerine getirdi.

OECD ve AB Fiscalis çalışma gruplarında yer alan isim, 2013 - 2015 aralığında Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği (Brüksel) Maliye Müşaviri ve NATO Denetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına atanan Salih Tanrıkulu, DDK Başkan Vekili olarak görev yaptı - 1. Resim

2015 yılında DDK Üyeliğine atanan isim, 2017'den Ocak 2023'e kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptı. Resmi Gazete kararı ile 7 Haziran 2024 tarihinde Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına atanan Tanrıkulu, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Evli ve 3 çocuk sahibidir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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